Sinner-Alcaraz, finale amara a Parigi: il messaggio di Jannik dopo la sconfitta (Video)

Roland-Garros 2025 – Sinner sconfitto da Alcaraz: “Non passerò il mio tempo a piangere”

Parigi – Jannik Sinner esce sconfitto dalla finale del Roland-Garros 2025, battuto da un brillante Carlos Alcaraz. Nonostante l’amarezza, il campione altoatesino ha mostrato grande lucidità nel commentare il suo percorso: «Non passerò il mio tempo a piangere», ha dichiarato Sinner ai microfoni nel post-match, confermando ancora una volta la sua maturità sportiva e personale.

Arrivato alla sua terza finale Slam consecutiva e all’ottava finale di fila in tornei di alto livello, Sinner sottolinea con orgoglio i progressi fatti: «Mi porto via un'altra finale Slam, non è poco. Riesco a mantenere un buon livello per tanto tempo. Prima ero più altalenante, ora riesco a resettare anche dopo momenti difficili», ha spiegato analizzando il suo processo di crescita tecnica e mentale.

Un cammino di costanza e determinazione

Il numero uno al mondo non nasconde la delusione: «Fa male, tanto amaro. Ma questo è lo sport», ammette Sinner. Con grande onestà, il tennista ha parlato del suo desiderio di prendersi una breve pausa, lontano dai campi: «Ora ho bisogno del mio tempo, voglio vedere la mia famiglia. Poi si riparte, preparando la stagione sull'erba e Wimbledon, il prossimo grande obiettivo».

La sconfitta non lo abbatte: la resilienza è un marchio di fabbrica che Sinner sta dimostrando sempre di più: «Non è il tempo di piangere, perdere tempo non serve. Si va avanti».

Il rispetto per Alcaraz e un match deciso da episodi

Sinner ha analizzato con lucidità il match contro Carlos Alcaraz, attuale numero due del mondo e dominatore sulla terra battuta: «Non ci sono sorprese contro uno come lui. Ho avuto tante chance, ma non sono riuscito a sfruttarle. Questi giocatori ti cambiano la partita», ha commentato.

Partito bene nel terzo set, l'azzurro ha subito un break che ha segnato l'inerzia del match: «Ero 30-0 nel game di apertura del terzo set, poteva cambiare tutto se fossi andato avanti 2-0. Ma con i se non si va lontano», ha aggiunto Sinner con sincerità.

Le difficoltà superate e uno sguardo al futuro

Il percorso di Sinner negli ultimi mesi non è stato privo di ostacoli. Il 2024, infatti, è stato segnato da problemi fisici e momenti complicati: «Solo io e chi mi sta vicino sappiamo quanto è stato difficile. Per questo perdere fa ancora più male, perché ora riesco a mantenere un livello alto, senza quei saliscendi dell’anno scorso», ha raccontato.

Nonostante la delusione, Sinner guarda già avanti: «Si va avanti e vedremo cosa porterà la prossima occasione».

Con questa mentalità, Jannik Sinner conferma di essere non solo un talento straordinario, ma anche un esempio di forza e dedizione. E mentre il Roland-Garros 2025 incorona Alcaraz, l’Italia può continuare a sognare con il suo campione, che ha promesso di non arrendersi e di continuare la sua corsa verso nuovi traguardi.

