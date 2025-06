Sinner sfiora il sogno: Alcaraz trionfa ancora al Roland Garros

Tempo di lettura: ~3 min

Alcaraz è campione del Roland Garros: Sinner sconfitto dopo una finale epica da 5 ore e mezza

PARIGI – Il leggendario rosso del Roland Garros ha fatto da teatro a una finale destinata a entrare nella storia. Carlos Alcaraz ha superato Jannik Sinner in una battaglia epocale durata 5 ore e 32 minuti, la più lunga mai disputata a Parigi. Il giovane fenomeno spagnolo ha conquistato il suo secondo titolo consecutivo nella capitale francese, imponendosi al super tie-break del quinto set con il punteggio di 10-2.

La finale era iniziata sotto i migliori auspici per l’Italia: Sinner, attuale numero uno del mondo, aveva dominato i primi due set per 6-4 7-6, mostrando un tennis solidissimo e aggressivo. Sembrava l’alba di una giornata perfetta per il tennis azzurro, ma Alcaraz, come già successo a Roma, ha ribaltato il copione con la sua consueta resilienza e una gestione dei momenti decisivi da autentico campione.

Il match ha cambiato marcia nel terzo set, vinto da Alcaraz 6-4. Da lì è stata una lotta punto su punto, con entrambi capaci di regalare scambi mozzafiato e alzare continuamente l’asticella del gioco. Il quarto set, dopo un’altalena di emozioni, si è chiuso nuovamente al tie-break, sempre a favore dello spagnolo. Cruciali, in quel frangente, i tre match point non sfruttati da Sinner, il secondo dei quali sfumato su un rovescio affossato a rete, errore inusuale per lui.

Nel super tie-break decisivo, Alcaraz ha preso subito il largo, volando sul 6-0 e chiudendo poi rapidamente senza lasciare spazio a una possibile rimonta disperata dell’azzurro. Per Sinner resta il grande rammarico, ma anche la conferma di poter competere alla pari ai massimi livelli.

Con questo successo, Alcaraz porta a otto le sue vittorie nei dodici scontri diretti contro Sinner (ora 8-4). Una rivalità, la loro, che sembra solo all’inizio e promette di scrivere ancora molte pagine memorabili nella storia del tennis.

Le parole di Sinner:

Durante la cerimonia di premiazione, un Sinner visibilmente provato ha dichiarato: “Pochi mesi fa avrei firmato per essere qui. È stato un torneo straordinario anche se ora è molto difficile da digerire. Complimenti a Carlos per un’altra battaglia stupenda. Non dormirò molto stanotte, ma va bene così. Grazie al mio team per avermi messo nelle condizioni di giocare una partita simile. Abbiamo dato tutto.”

La nuova classifica ATP:

Nonostante la sconfitta, Sinner resta saldamente n.1 del mondo con 10.880 punti, davanti proprio ad Alcaraz, che sale a 8.850, mantenendo comunque un margine di oltre 2.000 punti.

Un match da ricordare

Cinque set combattuti, tre dei quali decisi al tie-break, un livello di gioco che ha saputo rimanere altissimo per oltre cinque ore nonostante la tensione e la fatica. La finale tra Alcaraz e Sinner è già consegnata alla storia. Non solo per la durata record a Parigi, ma per la qualità tecnica, mentale e fisica espressa da entrambi i campioni.

Alcaraz, probabilmente più a suo agio sulla terra rossa, ha mostrato ancora una volta la sua capacità di alzare il livello nei momenti che contano. Sinner, però, ha dimostrato di non essere distante, anzi: ha avuto tre match point per chiuderla prima e, anche nella sconfitta, ha ribadito di essere all’altezza del trono ATP.

Questo match non è stato solo tennis di altissimo livello: è stato un manifesto di sportività e talento. Migliaia di bambini, guardandolo, avranno deciso di impugnare una racchetta. Ed è questo il segno che una rivalità come quella tra Alcaraz e Sinner lascia: la sensazione che il meglio, in fondo, debba ancora venire.

Momenti chiave della finale

15:27 – Comincia la finale!

16:33 – Sinner vince il primo set 6-4

17:39 – Sinner vince anche il secondo set 7-6

18:31 – Alcaraz accorcia: 6-4 nel terzo

19:39 – Alcaraz pareggia: 7-6 il quarto set

20:49 – Si va al Super Tie-break

20:58 – Alcaraz trionfa 10-2 al Super Tie-break

