Sistema di Interscambio: cos’è e come sta cambiando

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, è la piattaforma digitale per la trasmissione delle fatture elettroniche in Italia. Funziona come un punto di smistamento centrale, ricevendo le fatture in formato XML conformi agli standard, verificando la correttezza dei dati e inoltrandole ai destinatari, siano essi enti pubblici, aziende o consumatori finali. Nel 2025, e con l’approvazione del pacchetto ViDA (VAT in the Digital Age), l’SdI subisce alcuni significativi aggiornamenti, mirando a semplificare ulteriormente la gestione dell'IVA, sia a livello nazionale che europeo.

Impatto per le imprese

Le novità introdotte nel 2025 rafforzano il ruolo del Sistema di Interscambio come infrastruttura centrale per la digitalizzazione fiscale, promuovendo una maggiore efficienza. Come osservato da InfoCert, leader europeo nelle soluzioni di digitalizzazione a norma di legge e più in generale da tutti i principali provider accreditati, l’introduzione della fatturazione elettronica ha contribuito in maniera significativa non solo a semplificare la gestione amministrativa e combattere l’evasione fiscale, ma anche a migliorare la competitività delle imprese, grazie alla riduzione dei costi operativi e alla semplificazione dei processi.

Perché ciò avvenga, però, è fondamentale dotarsi di strumenti per la fattura elettronica aggiornati e in grado di supportare i nuovi tracciati e garantire la conformità alle normative. Sebbene l’adeguamento richieda un investimento in formazione del personale e tecnologie, le opportunità di ottimizzare i processi e di entrare in sintonia con l’evoluzione digitale dell’economia sono notevoli. Vediamo, dunque, quali sono le principali novità riguardanti il sistema di interscambio nel 2025.

Nuove specifiche del Sistema di Interscambio

Nel 2025, il Sistema di Interscambio si aggiorna per rispondere alle nuove esigenze normative introdotte dalla direttiva europea ViDA, che ha come obiettivo l’uniformità della fatturazione elettronica all'interno dell'Unione Europea. Il pacchetto promuove la trasparenza e l’interoperabilità tra le amministrazioni fiscali e migliora la gestione delle transazioni transfrontaliere e la raccolta dell’IVA. A partire dal 1° aprile 2025, sono in vigore le nuove specifiche tecniche, versione 1.9, che introducono il codice TD29, essenziale per segnalare eventuali omissioni o irregolarità nelle fatture entro 90 giorni dalla scadenza di emissione o registrazione. Un altro strumento innovativo per il monitoraggio fiscale è il regime transfrontaliero di franchigia IVA (RF20), che semplifica le transazioni internazionali. Inoltre, i codici relativi ai prodotti energetici (TA13) sono aggiornati in conformità con le normative previste dall'Agenzia delle Dogane. Dal 5 maggio 2025, viene infine attivato il “Sistema di Accreditamento”, che ottimizza la gestione dei canali trasmissivi, facilitando l’interazione tra contribuenti, intermediari e il Sistema di Interscambio.