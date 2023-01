«Socrate al caffè» con gli studenti del Liceo Fiorentino

«Socrate al caffè» con gli studenti del Liceo Fiorentinoì Martedì prossimo alle 16.30, a Palazzo Nicotera, la filosofia raccontata in maniera semplice

LAMEZIA TERME, 14 GEN. - «Socrate al caffè» è un evento ideato e coordinato da Raffaele Gaetano, che vedrà protagonisti gli studenti del Liceo Classico-Artistico «F. Fiorentino». Nasce con il preciso obiettivo di avvicinare i più giovani al sapere filosofico, attraverso il racconto di aneddoti stravaganti delle vite dei più importanti pensatori, dall’età greca sino ai nostri giorni.

Partendo dal logos di Eraclito, gli studenti si soffermeranno su Socrate, Platone e Aristotele, passando via via per l’Illuminismo con Rousseau e Voltaire, al Romanticismo sino al pessimismo di Schopenhauer e alla filosofia dell’eterno ritorno di Nietzsche. Il tutto allo scopo di far emergere il lato più “umano” di questi pensatori.

Interverranno all’evento il sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro, l’assessore alla cultura, Giorgia Gargano, il dirigente scolastico del Liceo Classico-Artistico «F. Fiorentino», Nicolantonio Cutuli e il coordinatore del progetto, Raffaele Gaetano, che ne spiegherà le più intime ragioni.