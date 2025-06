Soddisfazione e gratitudine del Dirigente Filomena Rita Folino per l’opera di Giuseppe Pisani.

Tempo di lettura: ~2 min

Con grande emozione e orgoglio, il Dirigente del Liceo “Siciliani De Nobili” di Catanzaro, Filomena Rita Folino, esprime la sua più profonda soddisfazione per l’opera realizzata da Giuseppe Pisani, giovane talento dell scuola, in occasione della Veglia di Pentecoste promossa dalla Pastorale Giovanile dell’Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace.

“Giuseppe è figlio del nostro Liceo, un giovane capace di dare forma e colore ai sentimenti più profondi dell’animo umano. La sua opera è un messaggio forte e un invito a sperare, a camminare con fiducia anche nelle incertezze. Siamo fieri che il suo percorso formativo abbia potuto intrecciarsi con una così significativa

esperienza di fede e comunità. ”L’opera, intessuta di simboli spirituali e richiami biblici, si è rivelata un autentico segno artistico e profetico, capace di parlare al cuore dei giovani in questo anno giubilare. In essa si riconosce non solo la sensibilità artistica di Giuseppe, ma anche la visione educativa che il Liceo "Siciliani - De Nobili" promuove: una formazione che unisce tecnica e umanità, espressione e profondità, creatività e valori.

Il Dirigente ha, inoltre, voluto ringraziare in modo particolare l’Arcivescovo Mons. Claudio Maniago, il Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile e il prof. Mario Arcuri per aver saputo valorizzare il linguaggio dei giovani e aver costruito una sinergia autentica tra scuola, Chiesa e territorio. “Questa collaborazione è segno di una Chiesa che ascolta i giovani e li

rende protagonisti. Siamo onorati di aver partecipato, con i nostri studenti, a un percorso in cui l’arte diventa annuncio e il talento giovanile strumento di evangelizzazione.”

L’augurio finale del Dirigente è che questa esperienza sia la continuazione di un cammino condiviso, dove scuola e comunità ecclesiale possano continuare a camminare insieme, coltivando bellezza, responsabilità e speranza.

