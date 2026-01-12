Soluzioni Integrate Maggioli consolida in Calabria uno dei principali hub nazionali per la sanità digitale e i sistemi pubblici

Tempo di lettura: ~3 min

La fusione tra Sinapsys e Aicof rafforza il presidio industriale del Gruppo Maggioli nei progetti strategici della PA

Alessandro Carellario, AD di Soluzioni Integrate Maggioli «Con Soluzioni Integrate Maggioli rafforziamo competenze, organizzazione e capacità operativa, per continuare a dare un contributo concreto all’evoluzione dei servizi pubblici».

Roma / Catanzaro, 12 gennaio 2026 – Il Gruppo Maggioli compie un passo strategico nel potenziamento dei propri asset dedicati alla sanità digitale e alla pubblica amministrazione centrale con la nascita di “Soluzioni Integrate Maggioli”, nuova società risultante dalla fusione tra Sinapsys e Aicof. L’operazione consolida competenze già presenti nel Gruppo e integra know-how complementari per presidiare con maggiore solidità i progetti digitali più rilevanti del Paese.

Soluzioni Integrate Maggioli riunisce 350 professionisti nelle sedi di Roma, Cagliari, Palermo e Catanzaro - dove risiede il centro operativo più grande – e opera quale competency hub dedicato all’integrazione dei sistemi pubblici, mettendo a sistema le competenze maturate nei progetti della pubblica amministrazione centrale, dei sistemi regionali e della sanità digitale. Si consolida dunque a Catanzaro la presenza di uno dei principali hub nazionali dedicati ai servizi per la pubblica amministrazione.

In particolare, la nuova società unisce sviluppo software, gestione documentale, digitalizzazione culturale, architetture cloud-native e ingegneria dei processi, garantendo interoperabilità, continuità operativa e un coordinamento più efficace tra applicazioni, infrastrutture e flussi informativi. Un modello organizzativo capace di seguire tutte le fasi dei progetti complessi assicurando continuità dei servizi.

Nel settore sanitario, “Soluzioni Integrate Maggioli” realizza piattaforme digitali che supportano la gestione dei processi clinico-amministrativi e l’integrazione tra sistemi regionali e servizi nazionali, come il Fascicolo Sanitario Elettronico. Particolare esperienza è maturata nei sistemi per la gestione dei protocolli di screening, oggi adottati in diverse Regioni italiane e utilizzati da oltre 17.500 operatori, con una popolazione target superiore a 6,4 milioni di cittadini e più di 69 milioni di inviti gestiti. Le soluzioni sviluppate migliorano la tracciabilità dei percorsi, il coordinamento tra strutture e il monitoraggio delle attività di prevenzione. La società opera inoltre su progetti dedicati alla valorizzazione del dato clinico e su iniziative di ricerca che integrano algoritmi di Intelligenza Artificiale, come nel supporto alla terapia insulinica nei pazienti diabetici: un contributo concreto alla costruzione di modelli sanitari più integrati, efficienti e orientati al dato.

Paolo Maggioli, CEO del Gruppo Maggioli: "Questa fusione rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita del Gruppo Maggioli e conferma una visione sempre più integrata, orientata alla razionalizzazione e alla verticalizzazione degli obiettivi strategici. La trasformazione del settore sanitario e l’evoluzione dei sistemi pubblici richiedono nuove capacità di presidio, continuità e affidabilità: con questa operazione, Maggioli prosegue il proprio impegno nei settori che stanno ridisegnando il rapporto tra tecnologia e cittadinanza. – conclude Paolo Maggioli – La strategia di M&A valorizzata da Maggioli ribadisce la volontà del Gruppo di continuare a contribuire al percorso di innovazione del Paese".

La nascita di “Soluzioni Integrate Maggioli” permette di ampliare l’offerta, rafforzare capacità progettuale e presidio tecnologico, sostenere l’evoluzione del settore sanitario pubblico e privato e garantire soluzioni sempre più complete, efficaci e orientate al futuro.

“Con Soluzioni Integrate Maggioli consolidiamo la presenza del Gruppo nei progetti più rilevanti della sanità pubblica, dei sistemi integrati regionali e della pubblica amministrazione centrale. – Dichiara Alessandro Carellario, Amministratore Delegato di Soluzioni Integrate Maggioli, già AD di Sinapsys –. La nuova struttura ci permette di valorizzare competenze maturate su ecosistemi digitali complessi, garantendo una capacità operativa più ampia e una maggiore solidità organizzativa”.