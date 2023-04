Sony Music Publishing è editore della colonna sonora della serie tv “SHAKE” i dettagli

Sony Music Publishing è editore della colonna sonora della serie tv “Shake”, da oggi disponibile su RaiPlay. Contiene le musiche originali composte da Ginevra Nervi e la canzone originale “Il Silenzio” scritta e interpretata da cmqmartina





SONY MUSIC PUBLISHING è l’editore della colonna sonora di “SHAKE”, la serie tv con la regia di Giulia Gandini disponibile da oggi, venerdì 14 aprile, su RaiPlay.

La colonna sonora contiene le musiche originali composte da GINEVRA NERVI e la canzone originale “IL SILENZIO” interpretata da cmqmartina, autrice del brano insieme a Marco Barbieri e Leonardo Lombardi.

Oltre ad essere editore, Sony Music Publishing per la colonna sonora di “Shake” ha anche svolto il lavoro di supervisore e consulente musicale.

Prodotta da Lucky Red in collaborazione con Rai Fiction, “Shake” prende ispirazione dai protagonisti delle opere di Shakespeare catapultandoli in un liceo di Roma al giorno d’oggi: l’Otello di Shakespeare diventa la storia di Thomas, studente leader di una crew di parkour che si innamora di Beatrice, ragazza di cui è invaghita anche Gaia, amica di Thomas e arguta ingannatrice.

La presenza di SONY MUSIC PUBLISHING all’interno del settore cinematografico e televisivo è considerevole da diversi decenni ed è in costante evoluzione. La crescita dell’interesse e dell’attenzione nei confronti della musica per le differenti tipologie di prodotti audiovisivi, ha portato SONY MUSIC PUBISHING ad occuparsi, oltre che della produzione di nuove colonne sonore, anche della supervisione e della consulenza musicale al servizio dei diversi Produttori di contenuti audiovisivi.

SONY MUSIC PUBLISHING, casa editrice n° 1 al mondo, nel cui roster sono presenti Ed Sheeran, The Beatles, Beyoncé, Queen, Rihanna, Lady Gaga, Pharrell Williams, Ennio Morricone, Pino Daniele, Franco Battiato, Måneskin e molti altri artisti/compositori. Con la sua “songwriter-first mission”, Sony Music Publishing fornisce ai suoi autori e ai suoi cataloghi i migliori servizi di valorizzazione del repertorio su scala globale, investendo sui nuovi talenti per sviluppare la loro crescita artistica e supportando gli autori affermati, per solidificare ulteriormente la loro carriera e ricercare nuove opportunità, grazie anche alle cruciali attività di sincronizzazione e sviluppo internazionale.

