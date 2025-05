Sorteggi Playoff Serie C – 1° Turno Fase Nazionale: Date, Partite e Regole della Corsa alla B

Tempo di lettura: ~3 min

Firenze, 8 maggio 2025 – La corsa verso la Serie B entra nel vivo con il sorteggio del primo turno della Fase Nazionale dei Playoff di Serie C, avvenuto oggi in diretta su Sky Sport 24 e condotto da Fabio Pecchia. L’appuntamento, seguito con grande interesse da tifosi e addetti ai lavori, ha delineato i cinque incroci che animeranno la doppia sfida dell’11 e 14 maggio.

Gli accoppiamenti ufficiali del 1° turno nazionale

Le squadre terze classificate nei rispettivi gironi – Feralpisalò, Torres e Monopoli – fanno il loro ingresso nella competizione in qualità di teste di serie. A loro si aggiungono Rimini, vincitrice della Coppa Italia Serie C, e Pescara, che beneficia del miglior piazzamento nella regular season tra le qualificate. Tutte e cinque avranno il vantaggio di passare il turno in caso di parità complessiva dopo i 180 minuti di gioco.

Ecco il quadro completo:

Atalanta U23 – Torres

Giana Erminio – Monopoli

Catania – Pescara

Crotone – Feralpisalò

Vis Pesaro – Rimini

Andata: domenica 11 maggio

Ritorno: mercoledì 14 maggio

Tutti i match saranno trasmessi in diretta su Sky Sport.

Come ci sono arrivate le squadre

Il primo e secondo turno dei playoff, disputati in gara secca, hanno già regalato emozioni e verdetti sorprendenti. In evidenza le vittorie di Atalanta U23, Giana Erminio, Vis Pesaro, Crotone e Catania, che hanno strappato il pass per la fase nazionale.

Risultati del 2° turno playoff:

Girone A

Albinoleffe – Atalanta U23 1-3

1-3 Renate – Giana Erminio 1-2

Girone B

Pescara – Pianese 2-1

2-1 Arezzo – Vis Pesaro 0-1

Girone C

Crotone – Juventus Next Gen 0-0 (passa il Crotone per miglior piazzamento)

0-0 Catania – Potenza 1-0

Il regolamento del 1° turno nazionale

Nel doppio confronto, non sono previsti tempi supplementari o rigori: in caso di parità globale, sarà la squadra testa di serie a qualificarsi al secondo turno nazionale. Un vantaggio sostanziale che premia il rendimento nella stagione regolare o il successo nella Coppa Italia Serie C.

Playout Serie C: le sfide salvezza

Mentre le prime lottano per la promozione, per altre la priorità è restare in Serie C. Nel weekend del 10 maggio partono anche i playout, con le gare di ritorno previste il 17 maggio. Ecco il programma completo:

GIRONE A

Pro Patria – Pro Vercelli (10/05, h 17:30)

(10/05, h 17:30) Caldiero Terme – Triestina (10/05, h 20:00)

GIRONE B

Sestri Levante – Lucchese (10/05, h 20:00)

(10/05, h 20:00) Milan Futuro – SPAL (10/05, h 20:00)

GIRONE C

ACR Messina – Foggia (10/05, h 15:00)

Ritorno fissato per sabato 17 maggio con orari speculari.

Supercoppa Serie C 2025: si sfidano Padova, Virtus Entella e Avellino

Non solo playoff e playout. In scena anche la 25^ edizione della Supercoppa Serie C, riservata alle vincitrici dei tre gironi: Padova (Girone A), Virtus Entella (Girone B) e Avellino (Girone C). Le tre squadre si affrontano in un mini-girone all’italiana con gare di sola andata.

Dopo la vittoria del Padova per 1-0 sull’Avellino, il programma prosegue così:

Virtus Entella – Avellino , sabato 10 maggio, ore 19

, sabato 10 maggio, ore 19 Virtus Entella – Padova, sabato 17 maggio, ore 20:30

In caso di arrivo a pari punti, saranno considerati nell’ordine: differenza reti, gol segnati, gol segnati in trasferta, infine sorteggio.

Conclusione

I Playoff di Serie C 2025 si preannunciano come un concentrato di emozioni, tra giovani talenti in rampa di lancio e squadre storiche pronte a riscrivere il proprio futuro. Appuntamento a domenica 11 maggio per le prime sfide decisive, con lo sguardo rivolto alla Serie B e il cuore in ogni contrasto.