Sottosegretario all'Interno Wanda Ferro su operazione Alto Impatto a Lamezia Terme

CATANZARO - 20 OTT 2023 - «Mai più zone franche per la criminalità. L’impegno assunto dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Caivano viene mantenuto con l’azione quotidiana dello Stato in tutta Italia, come dimostra la vasta operazione di polizia interforze “Alto impatto” che in questo caso ha interessato il fortino rom di località “Ciampa di Cavallo” a Lamezia Terme».

E’ quanto afferma il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro. «Un’operazione - aggiunge Wanda Ferro - che è stata resa possibile grazie all’impiego dell’imponente dispositivo di prevenzione messo in campo per rafforzare i servizi di controllo del territorio e di contrasto al crimine nella provincia di Catanzaro, anche con l'impiego di reparti speciali e di rinforzo inviati dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.

Un lavoro che ha dato riscontro alle esigenze emerse nelle numerose riunioni di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocati in Prefettura dal prefetto Enrico Ricci, secondo le priorità indicate dalle forze dell’ordine, che conoscono il territorio e lavorano quotidianamente per affermare condizioni di legalità e sicurezza anche con attività cadenzate nelle zone più interessate da fenomeni di criminalità e degrado sociale, a partire, appunto, da “Ciampa di Cavallo”.

Centinaia di agenti della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, con l’ausilio dei Vigili del fuoco e della Polizia locale, hanno effettuato posti di blocco, perquisizioni e controlli su persone, autoveicoli, abitazioni ed attività commerciale, consentendo tra l’altro di individuare droga e munizioni, oltre che di accertare numerose violazioni di legge, ma soprattutto di affermare che le istituzioni sono impegnate nel ripristino della legalità e delle condizioni di convivenza civile in tutte le realtà più difficili del territorio nazionale».