Sounas ispira la rimonta del Catanzaro, conquistando una vittoria che solleva il morale della squadra - Video

Nella conferenza stampa post-partita, Sounas, ha condiviso la sua gioia per la vittoria e la prestazione della squadra. La partita è stata un'autentica battaglia con il Catanzaro che è riuscito a ribaltare il punteggio nel secondo tempo, vincendo 5-3 contro il Lecco.

Sounas ha iniziato parlando della vittoria, sottolineando quanto sia importante per il morale della squadra. Ha elogiato la reazione della squadra dopo essere andati sotto 2-1 nei primi tempi, affermando che nel secondo tempo sono entrati in campo con una mentalità diversa, determinati a recuperare il punteggio.

Il capitano ha anche ricevuto complimenti per la sua prestazione eccezionale in campo. Ha condiviso il merito con i suoi compagni di squadra e il mister Vivarini, sottolineando che cerca sempre di migliorarsi e seguire le indicazioni del mister.

Quando è stato chiesto della sua evoluzione come giocatore, Sounas ha sottolineato l'importanza dell'opportunità che gli è stata data di giocare in Serie B quest'anno. Ha ringraziato il mister Vivarini per la fiducia e ha affermato che la Serie B è un campionato difficile che richiede il massimo impegno e concentrazione.

Sounas ha anche parlato del suo ruolo in campo, spiegando che è disposto a giocare ovunque il mister gli chieda di farlo e che si concentra molto sulla fase tattica.

Infine, riguardo alla classifica, Sounas ha riconosciuto che il Catanzaro ha ottenuto finora un buon risultato, ma l'obiettivo principale rimane la salvezza e accumulare il maggior numero di punti possibile.

La partita di oggi è stata sicuramente una delle più difficili per il Catanzaro questa stagione, ma il capitano ha elogiato la mentalità del gruppo e il sostegno del pubblico che ha contribuito a ribaltare la partita a favore della squadra.

Il Catanzaro guarda ora con maggiore serenità alla classifica, sperando di continuare a ottenere risultati positivi per raggiungere il loro obiettivo di salvezza il prima possibile.





Diseguito video integrale della conferenza stampa con Sounas