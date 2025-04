Soverato, collaboratrice domestica arrestata per furto nella casa dove presta servizio

CATANZARO, 09 APR. - È stata arrestata dai carabinieri della Compagnia di Soverato una collaboratrice domestica di 53 anni, accusata di aver sottratto gioielli dall’abitazione della donna presso cui lavorava come colf. Il furto, dal valore stimato di circa 5.000 euro, è stato scoperto grazie alla prontezza della figlia della vittima, che ha immediatamente denunciato l’accaduto ai militari dell’Arma.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la figlia della padrona di casa aveva accompagnato la collaboratrice con la propria auto in un paese del Soveratese, notando in seguito la sparizione di alcuni preziosi. Il sospetto si è rapidamente trasformato in denuncia, consentendo ai carabinieri di avviare le verifiche. La perquisizione personale nei confronti della donna ha confermato i sospetti: i monili in oro erano stati nascosti all’interno di alcune buste per la spesa, presumibilmente nel tentativo di eludere un eventuale controllo.

A seguito dell’udienza di convalida dell’arresto, la 53enne non è stata condotta in carcere, ma il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza. Le indagini proseguono per verificare se la donna si sia resa responsabile di altri furti analoghi in contesti lavorativi simili.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della fiducia nei rapporti di lavoro domestico, un ambito delicato in cui spesso le famiglie affidano non solo la cura della casa, ma anche la tutela dei propri beni personali a chi svolge queste mansioni.