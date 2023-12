Soverato: il comune proroga le concessioni balneari al 31 dicembre 2024q

Con un atto di indirizzo il Comune di Soverato proroga le concessioni demaniali fino al 31 dicembre 2024. Il sindaco Daniele Vacca e l’assessora all’urbanistica e demanio Giusy Altamura hanno lavorato intensamente negli ultimi mesi nel tentativo di cercare la soluzione migliore per scongiurare eventuali blocchi nell’economia locale derivati da un vuoto normativo che non rendeva possibile l’emanazione di nuovi bandi in tempo per la stagione 2024.

Da questo vuoto normativo abbiamo tratto le nostre conclusioni. Di qui la considerazione che non poteva essere percorribile alcuna strada per avviare le procedure di messa a bando dei titoli e terminarle in tempo per l’avvio della stagione 2024. Con il grande impegno dell’assessore Giusy Altamura abbiamo quindi cercato una strada alternativa trovandola nella possibilità di una proroga fino al 31 dicembre del 2024, deliberata dalla Giunta nell’ultima seduta>>.

