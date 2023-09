Soverato torna “Note sulle onde” con il concerto di Marco Morandi. "Evento ideato dall’amministrazione comunale"

Soverato: Serata "Note Sulle Onde" con Marco Morandi - Un'idea firmata dall'amministrazione comunale e dall'entusiasmo di Emanuele Amoruso.

“Venti canzoni da portare su un’isola deserta”, anzi da far sbarcare all’interno di “Note sulle onde” l’evento musicale di Soverato. Torna l’appuntamento di agosto organizzato dall’amministrazione comunale nella suggestiva spiaggia dell’Ippocampo. Un palco sulla riva del mare per lo spettacolo che farà riecheggiare nel suggestivo golfo, i capolavori di Battiato e Dalla, Battisti e Gaetano, Fossati, Mia Martini e naturalmente di papà Gianni. Marco Morandi li sceglie guardando il repertorio che caratterizza la vita di intere generazioni, per uno spettacolo senza tempo destinato a coinvolgere in modo diverso un pubblico eterogeneo.

Sonorità acustiche, con suoni morbidi per il concerto che si caratterizza per l’essenzialità degli arrangiamenti pensata per far risaltare i grandi successi della musica italiana.

Tra i brani in scaletta anche quelli dell’artista crotonese Rino Gaetano a cui Marco Morandi è legato a doppia mandata dopo gli anni trascorsi nella Rino Gaetano Band e la recente incisione del brano “Centonove”, il cui titolo fa riferimento ad un verso di “E io ci sto” dello stesso cantautore calabrese .