Soveria Simeri, al via i nuovi progetti di Servizio Civile con l'associazione Futura

A riprova dell'attenzione costante verso le opportunità riservate ai giovani ed allo scambio culturale e generazionale, Soveria Simeri si prepara ad accogliere 12 giovani volontari del Servizio Civile Universale, nell'ambito dei progetti in ultimo finanziati dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e da avviare nel 2023.

Fra i progetti ammessi all'avvio, infatti, risultano quelli che Futura - Centro Studi Politici, Culturali, Economici, Sociali e Giuridici, che teniamo a ringraziare per l'interesse che da anni presta alla nostra Comunità, ha predisposto quali aventi sede di realizzazione Soveria Simeri.

DUE PROGETTI E 12 VOLONTARI

Sei per ciascuno dei due progetti: questi i posti disponibili nelle sedi di Soveria Simeri, fra i circa mille volontari coinvolti nelle progettualità finanziate a Futura sul territorio nazionale. Per entrambi, la durata è annuale.

Il primo progetto, Incontro intergenerazionale e protagonismo attivo degli anziani nel recupero e nella valorizzazione della cultura locale, è volto alla condivisione delle esperienze fra generazioni diverse per conservare il patrimonio identitario dei piccoli borghi. Il secondo, invece, La biblioteca come luogo resiliente della comunità e presidio di inclusione, ha l'obiettivo di istituire un presidio di coesione per l’inclusione sociale presso la biblioteca concretizzando interventi

di assistenza per la prevenzione, il contenimento ed il contrasto del disagio sociale, sviluppare il senso di solidarietà sociale e consegnare ai cittadini un luogo di interazione sociale e bene collettivo.

Entrambi prevedono, inoltre, attività di tutoraggio per l'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani volontari.

I progetti garantiscono maggiore inclusività attraverso la riserva di posti ai giovani con minori opportunità (difficoltà economiche).

Gli aspiranti operatori volontari (aventi tra i 18 anni compiuti e i 28 anni non superati) devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline. serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale candidarsi. Ciascun giovane, a pena di esclusione dalla procedura, può presentare una sola domanda di partecipazione al bando e per un solo progetto tra quelli elencati.

Le candidature sono già aperte, fino al 10 febbraio 2023.

È un presidio costante dell'Amministrazione Comunale, quello di garantire le maggiori opportunità ai giovani, investendo sulla loro formazione e la crescita professionale e sociale.

SOVERIA SIMERI, ATTENZIONE VERSO OGNI TIPO DI SUPPORTO E CITTADINANZA ATTIVA: VIA AL SERVIZIO CIVILE DIGITALE

In questi giorni, inoltre, hanno preso servizio presso la Biblioteca Comunale di Soveria Simeri, i tre under 29 selezionati per partecipare al progetto di Servizio Civile Digitale che, grazie al progetto finanziato dal Dipartimento per la Transizione Digitale e Futura - Centro Studi Politici, Culturali, Economici, Sociali e Giuridici, Soveria si appresta ad ospitare per il prossimo anno.



"Animeremo ogni mattina la nostra Biblioteca, da lunedì a venerdì, permettendo, a tutti coloro che hanno necessità di supporto all'utilizzo dei sistemi informatici e all'accesso ai servizi digitali, di trovare i nostri facilitatori pronti ad essergli d'aiuto.



Vogliamo rendere la Biblioteca Comunale la porta fisica d'accesso alla realtà digitale, sostenendo chi ha meno mezzi o minori conoscenze per accedervi. Sarà obiettivo dei giovani volontari, infatti, accompagnare la popolazione verso l'alfabetizzazione digitale minima, oggi richiesta per poter essere consapevoli e competitivi. Trovare un giovane disponibile a regalare qualche minuto del proprio tempo per supportare chi ha meno conoscenze informatiche è anche lo spirito di scambio fra generazioni che arricchisce così tanto le comunità piccole come le nostre.

Restituiamo la Biblioteca, con l'apertura ogni giorno, ancora di più alla funzione pubblica che deve svolgere!

Grazie alla efficace progettazione di Futura, Soveria è uno dei primi Comuni ad accogliere di tale Servizio".



La Facilitazione è fra i capisaldi della strategia per realizzare una vera e compiuta transizione digitale, rendendo i diritti semplici ed alla portata di tutti, grazie alle capacità di immediatezza e trasparenza della rete. "Ed inoltre, capisaldo della nostra Amministrazione, resta la spinta verso una cittadinanza consapevole e supportata verso la crescita culturale e sociale"



L'Amministrazione Comunale di Soveria Simeri