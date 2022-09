Spari strada: Ardea, bilancio morti due bambini 3 e 8 anni e un anziano. "Morto l'assalitore"

ROMA, 13 GIU - Al momento non risulta alcun legame tra le tre vittime - due bambini e un anziano - e l'omicida che ha sparato all'interno del consorzio Colle Romito ad Ardea e che si trova ancora barricato all'interno di un'abitazione. Lo si apprende da fonti investigative che stanno cercando di ricostruire cosa sia accaduto questa mattina e di capire il movente della sparatoria.

Nel dettaglio

Un anziano e due bambini di 3 e 8 anni sono morti in seguito a una sparatoria avvenuta all'interno del Consorzio Colle Romito, ad Ardea, vicino a Roma. I soccorritori hanno a lungo tentato di salvare i due piccoli, le cui condizioni erano apparse fin da subito gravissime. Ad aprire il fuoco è stato un uomo, che lavora all'interno del Consorzio, che si è barricato in casa dopo la sparatoria.

"Tragedia per futili motivi - "Tutte le persone coinvolte sono residenti del Consorzio, compresa la persona che ha sparato. Ho fornito tutte le indicazioni necessarie ai carabinieri, spero che venga preso al più presto", ha detto il sindaco di Ardea, Mario Savarese, secondo cui la tragedia sarebbe avvenuta "per futili motivi".

"Appelli a non uscire - "Attenzione. Tutti chiusi in casa c'è una persona che spara nel consorzio". E' uno dei tanti appelli che girano sui gruppi social di Colle Romito. "Rimanete a casa! Sembra ci sia una persona armata che gira per Colle Romito", scrive un altro utente. Anche i carabinieri hanno invitato la popolazione a rimanere al sicuro.

In aggiornamento

E' morto il 34enne che questa mattina ha sparato e ucciso, a colpi di pistola, due fratellini, Daniel (10 anni) e David (5) e un anziano di 74 anni. L'uomo si sarebbe suicidato. I carabinieri del Gis hanno trovato il cadavere dopo aver fatto irruzione nella villetta di Colle Romito ad Ardea. L'uomo si è suicidato.

I carabinieri che hanno fatto irruzione hanno trovato morto l'uomo in camera da letto. I militari hanno sequestrato un'arma nell'appartamento. Al momento nell'abitazione è in corso il sopralluogo del pm.