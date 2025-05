Spezia-Catanzaro 2-1, Caserta commosso: ‘abbiamo superato ogni aspettativa' (Video)

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

CATANZARO – Nonostante la sconfitta per 2-1 contro lo Spezia, il Catanzaro saluta i play-off a testa alta. La semifinale di ritorno non ha regalato il sogno della finale, ma ha confermato ciò che questa squadra ha dimostrato per un’intera stagione: carattere, coesione e coraggio. A raccontarlo, con la voce rotta dalla stanchezza ma carica di gratitudine, è stato Mister Fabio Caserta, che nel post-partita ha parlato al cuore dei tifosi, con sincerità e orgoglio.

“È stato un campionato bellissimo, condiviso fin dalla prima giornata con i nostri tifosi – ha detto Caserta –. Il loro applauso a fine gara è il riconoscimento più grande per tutto il lavoro fatto. Hanno visto una squadra che ha lottato ogni partita e che ha superato ogni aspettativa.”

La gara del Picco ha visto un Catanzaro ordinato e aggressivo, partito con un 4-4-2 capace di contenere le offensive esterne dello Spezia. Poi, nel finale, il passaggio al 3-4-3 ha confermato la duttilità tattica della squadra, che ha provato fino all’ultimo a ribaltare il destino.

“Il primo tempo è stato perfetto, forse uno dei più belli dell’anno – ha proseguito il tecnico giallorosso –. Se fosse finito 1-0 per noi, sarebbe stata tutta un’altra partita. Invece l’1-1 ha pesato a livello mentale, e poi dopo il 2-1 è diventata una gara diversa. Ma anche nel secondo tempo abbiamo tenuto il campo con personalità.”

Tra i protagonisti citati da Caserta, spicca anche l’attaccante spezzino Esposito, definito “uno dei più forti in Serie B, pronto per la A”, un elogio che arriva da chi ha saputo leggere bene il gioco e i valori in campo.

Ma al di là dell’analisi tecnica, è l’emozione del percorso a dominare le parole del Mister:

“Ringrazio tutti i miei ragazzi, dal primo all’ultimo. Chi ha giocato sempre e chi meno, tutti hanno dato disponibilità e rispetto. Per un allenatore, questa è la cosa più gratificante.”

Sul futuro, Caserta non si sbilancia:

“Non abbiamo parlato di niente. È stato un anno duro, iniziato tra mille difficoltà. Ora serve staccare un po’, ricaricare le batterie. Poi parleremo con la società per valutare obiettivi e progetti.”

Difficile trovare parole più lucide per chiudere una stagione così intensa. Il Catanzaro ha mostrato maturità e gioco, ha guadagnato rispetto e, soprattutto, ha riacceso l’orgoglio di una piazza intera. Il cammino si ferma, ma l’applauso resta. E con esso, la speranza di rivedere Mister Fabio Caserta ancora sulla panchina giallorossa, pronto a scrivere nuove pagine di calcio vero.





Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti