Spezia-Cremonese 2-3, Mister D'Angelo tra lacrime e applausi: "Abbiamo dato tutto" (Video)

Serie B 2024/2025 | Spezia-Cremonese 2-3, le parole di Mister D'Angelo: "Accettiamo la delusione, ma abbiamo dato tutto"

La stagione dello Spezia si chiude con una sconfitta amara: al Picco la Cremonese vince 3-2 e spegne i sogni di promozione diretta in Serie A. A fine partita Mister Luca D’Angelo ha analizzato la gara e il cammino della sua squadra con grande onestà e lucidità, riconoscendo i meriti degli avversari ma anche il percorso straordinario compiuto dai suoi ragazzi.

Mister D'Angelo: "Oggi la Cremonese è stata più forte di noi"

La delusione è palpabile nelle parole di Mister D'Angelo:

"Abbastanza, bisogna accettarla. Nello scontro diretto di oggi la Cremonese si è dimostrata migliore di noi. In campionato no, perché abbiamo fatto più punti, ma oggi la maggiore esperienza, la maggiore tecnica e la bravura di Stroppa hanno pesato sul risultato. Se Aurelio pareggia a fine primo tempo forse le cose sarebbero cambiate."

Il tecnico non cerca scuse, nemmeno quando sottolinea le difficoltà fisiche di alcuni suoi uomini, come Esposito, Vignali e Cassata, arrivati alla gara decisiva con problemi fisici:

"Sono scesi in campo pur non essendo al meglio, ma non dev’essere una scusante. Anche la Cremonese aveva assenze. Devo ringraziare i miei ragazzi per la dedizione."

Un futuro ancora da scrivere

Inevitabile una riflessione sul futuro, sia personale che di alcuni giocatori destinati probabilmente alla Serie A:

"Non ci sto pensando adesso. Abbiamo bisogno di staccare, è stata una stagione molto intensa. Alcuni dei nostri ragazzi meritano la Serie A, ma saranno scelte della proprietà."

Sul suo ciclo allo Spezia, Mister D'Angelo risponde con sincerità:

"Non penso troppo al futuro ora. La delusione è grande. Abbiamo fatto un anno e mezzo straordinario, quando sono arrivato in pochi avrebbero scommesso su di noi."

Il rispetto per Stroppa e il pubblico spezzino

Mister D'Angelo ha parole di grande stima per Giovanni Stroppa, tecnico della Cremonese:

"Per me Stroppa è uno dei migliori allenatori della Serie B insieme a Grosso e Pippo Inzaghi. È un vincente, una brava persona. Se doveva vincere qualcuno, meglio lui di altri."

Infine, un pensiero commosso ai tifosi spezzini:

"Dispiace non aver regalato loro la Serie A. A Spezia abbiamo uno stadio e un pubblico straordinari. Lo scorso anno avevamo incontrato la contestazione, oggi invece c'erano 3-4 mila persone fuori dall’albergo a sostenerci. Questo fa capire quanto siamo cresciuti."

Mister D’Angelo non nasconde l’amarezza per l’esito finale:

"Non mi dispiace tanto per me, so che nello sport si può perdere. Mi dispiace per tutti quelli che ci hanno creduto, che ci hanno sostenuto. Hanno investito tanta energia, e questa notte sarà dura anche per loro."

Una stagione comunque da ricordare

Nonostante l’epilogo amaro, quella dello Spezia è stata una stagione di crescita e maturazione, culminata con il record di pubblico al Picco e con un gruppo che ha saputo riconquistare la fiducia della piazza. Il futuro è ancora tutto da scrivere, ma il seme piantato da Mister D'Angelo sembra destinato a dare frutti importanti.

