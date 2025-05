Tempo di lettura: ~2 min

SS280 'Dei Due Mari': lavori in dirittura d’arrivo a Lamezia Terme. Riapertura serale della carreggiata in direzione aeroporto

Lamezia Terme (CZ) – 29 maggio 2025 - Proseguono spediti gli interventi di ripristino lungo il tratto della Strada Statale 280 'Dei Due Mari', nel territorio di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro.

Dopo settimane di lavori intensi, questa sera sarà riaperta – seppur in modalità provvisoria di cantiere – la carreggiata in direzione Lamezia Terme (Aeroporto - A2 - Stazione FS), finora interdetta al traffico per consentire il completamento delle opere idrauliche e il consolidamento del corpo stradale.

Contestualmente, verrà ripristinato il transito a due corsie in direzione Catanzaro, lungo la carreggiata precedentemente parzializzata per permettere le deviazioni necessarie al cantiere.

Durante la fase iniziale della riapertura, al fine di garantire la sicurezza sia degli operatori che degli automobilisti, saranno attivate deviazioni temporanee sulla viabilità locale, con uscita obbligatoria allo svincolo di Lamezia Sud per chi viaggia verso l’aeroporto o l’autostrada A2.

La conclusione dei lavori rappresenta un passo importante per la mobilità dell’area centrale della Calabria, migliorando i collegamenti tra il capoluogo Catanzaro e l’area lametina, compreso l’aeroporto internazionale.

Ulteriori aggiornamenti saranno forniti nelle prossime ore da Anas e dagli enti preposti alla gestione del tratto interessato.

