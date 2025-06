SSC Bari: ufficiale l’arrivo di Fabio Caserta, nuovo allenatore fino al 2027

Tempo di lettura: ~2 min

Bari, 18 giugno 2025 – È ufficiale: Fabio Caserta è il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra del Bari. L’ex centrocampista calabrese ha firmato un contratto fino a giugno 2027, dando il via a un nuovo capitolo per la panchina biancorossa.

Un allenatore con DNA da leader

Nato nel 1978 a Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, Caserta ha alle spalle una lunga carriera da calciatore con squadre di rilievo come Catania, Palermo, Atalanta e Juve Stabia. Proprio con i campani ha chiuso la sua esperienza da giocatore al termine della stagione 2014-2015, per poi intraprendere subito la carriera da tecnico.

Dopo un anno da vice di Gaetano Fontana, nella stagione 2017-2018 prende in mano la guida tecnica della Juve Stabia. Il suo lavoro si fa notare già nel campionato 2018-2019, quando porta la squadra alla promozione in Serie B con diverse giornate d’anticipo, conquistando anche la prestigiosa Panchina d’Oro per la categoria.

Esperienze vincenti e spirito di rivalsa

Nel 2020 approda al Perugia, dove centra subito la promozione in Serie B. Successivamente guida il Benevento, portandolo fino alla semifinale playoff, e successivamente si siede sulla panchina del Cosenza. Nella stagione 2023-2024 è alla guida del Catanzaro, conducendo la squadra calabrese fino alle semifinali playoff per la Serie A.

Bari guarda al futuro con fiducia

L’arrivo di Fabio Caserta al Bari rappresenta un segnale forte della società verso la costruzione di un progetto ambizioso e duraturo. Il club ha scelto un profilo capace di lavorare con entusiasmo, determinazione e competenza, caratteristiche che da sempre contraddistinguono il tecnico calabrese.

Con un accordo triennale che lo legherà alla SSC Bari fino a giugno 2027, Caserta avrà il tempo e la fiducia per plasmare una squadra competitiva e proiettata verso traguardi importanti.

La società e tutta la tifoseria danno il benvenuto a mister Caserta, con la speranza che il nuovo corso possa regalare emozioni, crescita e – perché no – nuove promozioni.

