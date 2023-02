Stefan-Io n.5 - Inventing Stefania: performance di Senith e Stefania Visconti

Sabato 25 febbraio sarà il secondo giorno del festival, presso la galleria d’arte Up Urban Prospective Factory a Roma, dedicato all’incontro di Stefania Visconti con artisti poliedrici: STEFAN-IO n.5. È il quinto anno del progetto in cui un’unica artista fa convergere, nel suo lavoro, scrittura, pittura, regia, musica per incontrare nell’atto performativo altre visioni e altri mondi.

Sarà Senith a destrutturare Stefania, la spoglierà da tutti gli orpelli che la costruiscono e che la caratterizzano, che la differenziano dagli altri e da se stessa. In un dialogo muto con le parole di Roberto Braida, autore regista del famoso spettacolo Non oltrepassare la linea gialla! Lo scrittore rivestirà Stefania Visconti come ha già fatto nelle altre edizioni del progetto performativo che si ripete ogni anno a febbraio. Mentre l’artivista Senith ha scelto di svestirla simbolicamente, sarà lei a guidare l’azione di purificazione con azioni che coinvolgeranno il pubblico della galleria di Trastevere che accoglie per il secondo anno il progetto poliartistico in cui tutto guarda al cambiamento continuo presente in un corpo e in un sentire.

L’intera evoluzione sarà disegnata sul momento da Daisy Triolo, artista visiva e storica dell’arte, che agirà su carta: qui le ombre che il corpo dell’artista perderà tra il pubblico con la guida di Senith, saranno recuperate in un’immagine che non è più quella statica e ferma che ci osserva dall’inizio della performance nel tondo di Marta Cavicchioni.

L’atto performativo, a cura di Rossana Calbi, avrà inizio alle ore 18:30.