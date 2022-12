Stile nordico: un'eccellente soluzione di design per le nostre case

Lo stile nordico, noto anche come stile scandinavo, rappresenta oramai da anni una delle opzioni di design più gettonate, anche in Italia. Si tratta infatti di un arredo che si basa, sostanzialmente, su una vera e propria filosofia di vita, come accade ad esempio anche per lo stile Zen e giapponese. Nella guida di oggi, dunque, scopriremo insieme quali caratteristiche dovrebbe avere una casa in stile nordico, e quali sono i vantaggi di questa opzione.

Quali sono le caratteristiche dello stile nordico?

Lo stile nordico è caratterizzato principalmente da colori chiari e dall'impiego di materiali naturali, come il legno. Si differenzia da altri stili anche per la presenza di molte superfici bianche, che contribuiscono a creare un'atmosfera ariosa e rilassante. Inoltre, questa opzione di design non si basa sulla presenza di troppi oggetti o decorazioni, e da questo punto di vista ricorda molto da vicino lo stile minimal. In sintesi, l'attenzione principale viene piuttosto rivolta alla funzionalità e alla semplicità, in modo tale da garantire un'ottimizzazione degli spazi, ma senza per questo incidere negativamente sul comfort e sulla bellezza degli ambienti.

Come arredare in stile nordico: consigli utili

Ad ogni stanza della casa, i propri elementi d'arredo. In camera da letto, ad esempio, ci sono alcuni must come i letti in stile nordico, che possono essere acquistati anche online, rivolgendosi agli e-commerce specializzati. Questi complementi si fanno notare per via di alcune peculiarità specifiche, come l'utilizzo di colori chiari come il crema e il panna, insieme alla scelta di materiali come il già citato legno.





Quali sono gli altri complementi adatti per un arredo in stile scandinavo? Non potremmo non citare le sedie, che si possono trovare in diverse varianti, a seconda del risultato desiderato. Inoltre, si può considerare anche l'acquisto delle panche in stile nordico, così come dei tavoli e di altri mobili adatti al soggiorno o alla cucina. Tra gli accessori dei quali non si può fare a meno, in questo tipo di arredo, ci sono sicuramente i tappeti e i cuscini: si tratta di elementi preziosi, che aiutano ad arricchire ancor di più gli ambienti della casa.

Quali sono i vantaggi dello stile nordico?

Oltre alle qualità estetiche, che possono rendere la casa elegante e sofisticata, lo stile scandinavo presenta anche alcuni interessanti vantaggi a livello di funzionalità. Infatti, come abbiamo detto in precedenza, viene caratterizzato dalla scelta di colori caldi e ariosi, che aiutano a trasmettere delle sensazioni rassicuranti e rilassanti. Inoltre, grazie al suo spirito minimal, lo stile nordico aiuta ad eliminare tutte le cose superflue, così da sfruttare al massimo lo spazio disponibile. Un più che valido aiuto, soprattutto per chi ha una casa piccola. Infine, questo stile utilizza materiali naturali come il legno, ed è particolarmente attento al green.

Concludendo, lo stile nordico rappresenta quindi un'eccellente opzione di design, che offre interessanti vantaggi in termini di funzionalità ed estetica. Questa scelta può essere adottata in qualsiasi casa, dato che è anche versatile, e permette di creare un'atmosfera elegante e invitante.