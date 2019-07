Premio Strega 2019: Scurati, felice italiani conoscano nostra storia ‘stravince con 228 voti’

ROMA, 5 LUGLIO - Antonio Scurati stravince il Premio Strega 2019 con 228 voti per 'M. Il figlio del secolo' (Bompiani). Al secondo posto Benedetto Cibrario, con 'Il rumore del mondo' (Mondadori), 127 voti, e al terzo Missiroli Marco Missiroli con 'Fedeltà' (Einaudi), 91 voti. Al quarto posto Claudia Durastanti con 'La straniera' (La nave di Teseo), 63 voti, e al quinto Nadia Terranova con 'Addio fantasmi' (Einaudi), 47 voti. A presiedere il seggio Helena Janeczek, vincitrice della scorsa edizione del Premio Strega. Hanno votato in 556 su 660 aventi diritto al voto.



Scrittore, dedico vittoria ai padri che combatterono Fascismo "Sono felice ma soprattutto contento che molti altri italiani leggeranno questo libro non solo perché l'ho scritto io, ma perché impareranno a conoscere la nostra storia con la speranza che non si ripeta, anche se in forme diverse": questo il commento a caldo di Antonio Scurati, subito dopo essere stato proclamato vincitore della 73esima edizione del Premio Strega con 'M. il figlio del secolo' (Bompiani).

"Dedico la vittoria ai nostri nonni e ai nostri padri che furono prima sedotti e poi oppressi dal fascismo e soprattutto a quelli che poi fra loro trovarono il coraggio di combatterlo armi alla mano", ha aggiunto, "E insieme vorrei dedicare il Premio ai nostri figli con l'auspicio che non debbano tornare a vivere quello che abbiamo vissuto 100 anni fa e in modo particolare a mia figlia Lucia".