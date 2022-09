Successo per Dante in musica al Miglierina Musical Fest.

Successo per Dante in musica al Miglierina Musical Fest, lunedì parte da Reggio Calabria l'edizione 35 del Festival Fatti di Musica

MIGLIERINA (CZ) 1° AGO - Quando le emozioni dello Spettacolo dal vivo toccano il cielo! Dopo il live incantevole di Sabrina Marciano di venerdì, con "Dante in musica" e i protagonisti della straordinaria La "Divina Commedia Musical" si è chiusa la seconda edizione del Miglierina Musical Fest, il festival ideato e diretto da Ruggero Pegna, voluto dal sindaco prof. Hiram Guzzi. Un evento che ha coniugato musica, teatro e cultura, omaggiando anche l'Anno Dantesco 2021 con uno spettacolo affascinante.



L' interminabile applauso finale ha premiato la scelta di proporre eventi di altissimo spessore e tutti i bravissimi protagonisti: Andrea Ortis, regista ma anche narratore e Virgilio, Antonello Angiolillo nel ruolo di Dante, Myriam Somma in quello di Beatrice, Noemi Smorra e Antonio Melissa in vari ruoli. Prestigiose tutte le firme, dal libretto di Gianmario Pagano alle musiche di Marco Frisina. Ed ancora, oltre ad Ortis alla regia, Lara Carissimi per le scenografie e la produzione, Virginio Levrio per il disegno luci.



Prima dell'inizio Ruggero Pegna e il sindaco Guzzi hanno introdotto gli spettacoli rimarcando l'importanza del ritorno nei teatri per un settore che offre cultura, divertimento, ma anche tanta occupazione e, come nelle intenzioni del sindaco, promozione per i territori che promuovono eventi di qualità. Anche Andrea Ortis, a conclusione della serata finale, ringraziando il pubblico, ha ribadito la difficoltà di un comparto particolarmente colpito dalla pandemia e l'auspicio che si possa tornare alla normalità, perché le emozioni dello Spettacolo dal Vivo sono uniche e insostituibili. Con l'intera prestigiosa opera l'appuntamento è al 2, 3, 4 dicembre 2021 al Palacalafiore di Reggio Calabria, mentre con gli appuntamenti di "Fatti di Musica Festival" si parte lunedì dalla magica Arena dello Stretto di Reggio Calabria con il concerto di Barreca.



Seguiranno il 10 agosto il pianista Remo Anzovino e il 12 agosto Giovanni Allevi, sempre all'Arena dello Stretto; poi Valerio Lundini il 13 agosto e Aka7even il 16 agosto al Teatro di Cirella, i Subsonica il 20 agosto in Piazza Castello di Reggio, Aiello il 21 agosto a Cirella e il 24 agosto a Reggio, per chiudere con Francesca Michielin a Reggio il 26 agosto. Per tutte le informazioni tel. 0968441888 mail info@ruggeropegna.it.