Sudtirol-Cosenza 2-1 i Lupi giù in C, Mister Alvini ammette: 'Abbiamo sbagliato troppo'

Sudtirol-Cosenza 2-1: amaro in bocca e retrocessione aritmetica. Mister Alvini: “C’è profonda amarezza, ci abbiamo messo tutto”

Bolzano – Una serata amara, definitiva, che chiude un capitolo difficile per il Cosenza Calcio. Al "Druso", il Sudtirol si impone 2-1 sui rossoblù, sancendo aritmeticamente la retrocessione in Serie C dei calabresi. Nonostante l’impegno, la gara si è rivelata lo specchio di una stagione segnata da errori, ingenuità e occasioni mancate.

A fine gara, un Massimiliano Alvini visibilmente provato si è presentato in sala stampa. Lo ha fatto “per rispetto della professione”, come ha sottolineato più volte, lasciando trasparire tutta l’amarezza del momento.

Una partita emblematica

Mister Massimiliano Alvini: “La partita l'abbiamo fatta, ma per come è finita rappresenta un po' tutta la nostra stagione. Abbiamo preso il pareggio su un fallo laterale che avevamo a favore, finito poi in calcio d’angolo. Da lì, il gol del Sudtirol. Poi, l’espulsione ci ha penalizzato definitivamente. Dal punto di vista dell’impegno, della prestazione, ce l’abbiamo messa tutta, ma abbiamo commesso errori. Questo è stato l’emblema dell’annata.”

Un’amarezza condivisa

In un dialogo aperto con i giornalisti, Alvini ha riconosciuto il dolore di chi ha seguito la squadra ovunque, ricordando i 192 tifosi presenti anche a Bolzano.

Mister Alvini: “Capisco l’amarezza dei miei ragazzi, dei tifosi, di chi lavora nel club. Abbiamo fatto tutto per noi e per loro. Dispiace. Profondamente. C’è grande amarezza.”

Dove si è persa la Serie B

Alla domanda su quando e come sia stata persa realmente la categoria, il tecnico non si è sottratto.

Mister Alvini: “Gli errori sono stati anche oggi sotto gli occhi di tutti. L’espulsione, ad esempio, nasce da un cambio mal gestito. Stavamo facendo entrare un altro giocatore, Zilli ha chiesto il cambio in ritardo, poi è arrivata l'espulsione. Sono ingenuità che ci hanno accompagnati tutto l’anno.”

Sul proprio operato

Incalzato su eventuali errori personali, il tecnico ha risposto con sincerità e riserbo.

Mister Alvini: “Il professionista può aver sbagliato, ma oggi non riesco ad analizzare tutto. In questo momento guardo solo alla realtà: siamo retrocessi. E mi dispiace. Per la città, per i tifosi, per chi lavora nel club. Dispiace davvero tanto.” (Immagine archivio)