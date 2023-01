Sulla via di Damasco, Rai Tre: "l'orizzonte di Francesco"

ROMA - Dalla morte del Papa emerito Benedetto XVI, una domanda si impone e rimbalza sulle testate, sui social, nei discorsi comuni: La Chiesa sta veramente attraversando una crisi? Quale traiettoria Papa Francesco dà alla Chiesa? È un argomento serio e molto delicato. Se crisi non è, dobbiamo però affermare che c’è confusione ma anche, chi la crea volutamente per delineare rotture, scelte, schieramenti. Ma la Chiesa è molto più bella di qualsivoglia ragionamento e strategia umana.

Eva Crosetta porrà queste domande a Massimiliano Menichetti, responsabile di Radio Vaticana e Vatican News, nella prossima puntata di Sulla Via di Damasco, un programma di Vito Sidoti per la regia di Alessandro Rosati proprio questa domenica 15 gennaio, ore 7.40, su Rai Tre e su Rai Play. Menichetti dice: "Papa Francesco ha aperto solchi nuovi nella Chiesa, meno funzionali e più spirituali, nel segno della misericordia e del perdono".

Una puntata, allora, piena di domande e di spunti per conoscere l'orizzonte profetico indicato da papa Francesco, a cominciare dalla Sua esortazione ad essere sempre di più Chiesa di popolo, in occasione dell'ultimo saluto rivolto al papa emerito, Benedetto XVI. Subito dopo, le immagini suggestive del suo viaggio in Barhein, lo scorso novembre, con l'appello ad essere promotori di speranza nel segno del dialogo. C'è tutto il presente e il futuro della Chiesa, nel ricordo di quella preghiera del papa, dalla piazza delle Quattro Chiese di Mosul (Iraq), distrutta dal terrorismo jihadista. In coda alla puntata, ascolteremo le parole del Pontefice in occasione dell'ultimo congresso eucaristico a Matera e si parlerà del prossimo viaggio in Sud Sudan, prendendo spunto dalla testimonianza del vescovo della diocesi di Rumbek, Christian Carlassare, sul valore della missione in terra di emarginazione e povertà.

Don Francesco Cristofaro