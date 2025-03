Talerico: 'Capellupo ignora i documenti, Catanzaro merita più serietà

Se non si trattasse di un consigliere comunale di un capoluogo di Regione, il consigliere Capellupo ci farebbe quasi tenerezza.

Il suo maldestro tentativo di replicare dopo essere stato sbugiardato per l’ennesima uscita populista denota nervosismo e frenesia che lo costringono a replicare con un testo scritto peggio del primo.

Capellupo, prima di impelagarsi in argomenti a lui sconosciuti, dovrebbe studiare di più e leggere le carte meglio (anche perché se legge per come scrive è un grosso problema), o magari farsele spiegare da chi le sa leggere.

Se lo avesse fatto, forse avrebbe compreso che i 32 milioni di finanziamenti sono per Comuni tra i 6 ed i 10 mila abitanti, Catanzaro ne ha qualcuno in più, anche se con il modo di agire di questa amministrazione comunale sarebbero in grado di azzerarla la città.

Infine, quanto alla squallida accusa di essere attaccati alla poltrona, rammentiamo al confusionario Capellupo che noi siamo stati tra i pochi consiglieri comunali ad insistere per ritornare alle urne, lui invece la sua poltrona ed il suo gettone di presenza lo ha difeso col sangue agli occhi.

Piuttosto, la sua coalizione di maggioranza, unitamente all'armata Brancaleone che ancora la tiene in vita, ha stretto patti sotto banco pur di tenersi lo scranno comunale.

Ci vuole proprio faccia tosta a continuare a prendere in giro i cittadini catanzaresi con argomenti da bar dello sport e con un linguaggio spot a cui oramai nessuno più crede.

Antonello Talerico e Francesco Assisi

Consiglieri Comunali Forza Italia