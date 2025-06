Taurianova, ad agosto il Concorso dei Madonnari e il Giubileo degli Artisti

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Taurianova accoglie il decimo Concorso Internazionale dei Madonnari: arte, fede e speranza si incontrano in Calabria

TAURIANOVA (RC) – Dal 2 al 5 agosto 2025, le strade di Taurianova torneranno a farsi tela. La cittadina calabrese ospiterà la decima edizione del Concorso Internazionale dei Madonnari, un evento che negli anni ha saputo unire l'arte di strada alla spiritualità popolare, richiamando artisti da tutto il mondo.

Organizzata con passione dall’associazione "Amici del Palco", la manifestazione rappresenta un appuntamento ormai simbolico per il territorio, diventando un ponte tra tradizione e innovazione artistica. Quest’anno, l’evento avrà un sapore ancora più speciale: si inserisce infatti nel calendario dell’Anno Giubilare, e il 4 agosto sarà il giorno del Giubileo Diocesano degli Artisti, guidato dal vescovo mons. Giuseppe Alberti, della diocesi di Oppido Mamertina-Palmi.

“Artisti di Speranza”, il tema del decennale

Il titolo scelto per questa edizione, "Artisti di Speranza", è già una dichiarazione d’intenti. Oltre 50 artisti, tra maestri affermati e giovani talenti, si alterneranno nel corso delle giornate, trasformando il centro storico in un laboratorio a cielo aperto, dove ogni angolo racconterà una storia fatta di gessetti, colori e visioni interiori.

A coordinare il progetto artistico sarà la professoressa Antonella Larosa, che ha voluto sottolineare l’importanza di un’arte che si fa “respiro collettivo”, in grado di parlare a tutti, senza filtri.

Un messaggio forte in un tempo digitale

“In un tempo in cui molto si crea con l'intelligenza artificiale – sottolinea Giacomo Carioti, presidente dell’associazione organizzatrice – è ancora più importante valorizzare chi lavora con le mani, con l'anima e con il cuore. Gli artisti madonnari sono veri custodi di bellezza viva e autentica, che nasce dal silenzio, dall’ascolto e dalla strada”.

E proprio la strada è l’anima di questo concorso, che ogni anno riesce a coinvolgere centinaia di visitatori e appassionati, rendendo Taurianova un centro di cultura e ispirazione artistica, non solo per la Calabria ma per tutto il Sud Italia.

Un evento che unisce arte, spiritualità e comunità

Il Giubileo Diocesano degli Artisti, che si terrà nella giornata del 4 agosto, rappresenta uno dei momenti più attesi. Pittori, madonnari, scultori e creativi di ogni genere si ritroveranno insieme per vivere un momento di condivisione spirituale e culturale, in cui l’arte diventa linguaggio universale di dialogo, fede e speranza.

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti