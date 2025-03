Taverna, prorogata la mostra “Dallo Ionio alla Sila”: archeologia, storia e leggende al Museo Civico

TAVERNA, 26 MAR. - Sarà prorogata fino alla fine del mese di settembre 2025 la mostra archeologica documentale "Dallo Ionio alla Sila - alla ricerca di Trischene tra verità e leggenda", allestita nella sala mostre e chiostro del Museo Civico di Taverna, a cura di Maria Grazia Aisa e Giuseppe Valentino.

Il progetto della rassegna, che da ottobre scorso quando è stata inaugurata ha raccolto interesse e attenzioni crescenti, è stato realizzato nell'ambito della programmazione "Viseum - valorizzare e comunicare il patrimonio artistico nella patria di Mattia Preti", con il contributo della Regione e in collaborazione con: Ministero della Cultura - Soprintendenza Abap per le province di Catanzaro e Crotone - Direzione regionale musei Calabria - Sistema museale nazionale - Comune di Taverna e Comune di Sellia Marina - Gruppo Archeologico Ionico.

L'estensione dell'apertura al pubblico ha come obiettivo un maggiore coinvolgimento gli istituti scolastici per la conoscenza del territorio presilano e per consentire ai visitatori previsti nei mesi estivi, di fruire di un'importante pagina di storia della Calabria ionica, che si pone alle origini della patria di Mattia Preti.

Il percorso di visita della mostra sarà inoltre arricchito dalla lettura multimediale della straordinaria "Universal Fabrica del Mondo", pubblicata nel 1596 a Venezia dal teologo e cosmografo tavernese Gian Lorenzo Anania.

"Nella fagocitante era digitale - afferma Giuseppe Valentino, direttore del Museo civico di Taverna e uno dei due curatori della mostra - è cruciale valutare le azioni progettuali che si svolgono nel presente, ciò per renderle proficue nell'imperscrutabile futuro, evitando di cancellare la memoria di persone e opere nella rischiosa trasformazione dei musei in un "divertimentificio" (Paulucci 2019), ricercando invece l'aura dei templi storici".