Tennis. Errani e Paolini trionfano a Parigi: vittoria storica in doppio al Roland Garros

PARIGI — Il cielo di Parigi sorride ancora all'Italia. Sara Errani e Jasmine Paolini hanno conquistato il titolo di doppio femminile al Roland Garros, battendo in una finale combattutissima la coppia Anna Danilina/Aleksandra Krunic con il punteggio di 6-4, 2-6, 6-1.

Un successo che profuma di rivincita e consacrazione: per Errani e Paolini è il secondo trionfo consecutivo dopo la vittoria agli Internazionali d'Italia e la seconda finale di fila nel torneo parigino, dove lo scorso anno si erano arrese a Katerina Siniakova e Coco Gauff. Stavolta, però, le due azzurre hanno scritto la storia.

La forza dell’esperienza e della novità

Sara Errani, veterana del circuito, aggiunge un altro prestigioso trofeo alla sua straordinaria carriera: con questo successo raggiunge quota sei titoli Slam in doppio, dopo aver completato il Career Grand Slam insieme a Roberta Vinci. Il suo palmarès ora conta 34 titoli WTA in doppio e dieci finali nei Major, testimonianza di una carriera inossidabile.

Per Jasmine Paolini, invece, è il primo titolo Slam di doppio femminile, ma il secondo in questa edizione del Roland Garros: l'azzurra si era già imposta nel doppio misto con Andrea Vavassori, diventando la prima tennista dal 2015 a trionfare in entrambe le specialità a Parigi, impresa riuscita allora solo alla statunitense Bethanie Mattek-Sands.

Il doppio azzurro conquista Parigi

Il match non è stato privo di tensioni. Dopo aver vinto il primo set 6-4, Errani e Paolini hanno ceduto il secondo 2-6, ma hanno dominato il terzo set con un netto 6-1. Una vittoria di squadra, fatta di intesa, forza mentale e qualità tecnica, sulla terra rossa che tante volte ha regalato emozioni all'Italia.

Con questo trionfo, Errani e Paolini confermano il loro straordinario momento: sette titoli complessivi nel circuito maggiore, incluso il prestigioso oro olimpico conquistato nel 2024 sulla stessa terra rossa di Parigi e quattro titoli WTA 1000. Numeri che parlano da soli e che le proiettano sempre più tra le coppie da battere.

L’Italia del tennis continua a sognare

Il successo di Errani e Paolini non è solo una vittoria personale, ma un segnale forte per tutto il movimento tennistico italiano. Con la loro determinazione e il loro talento, le due azzurre stanno ispirando una nuova generazione di atleti e riportano l’Italia al centro del tennis mondiale.

Il trionfo al Roland Garros suggella una stagione da sogno e conferma che, nel tennis azzurro, il doppio ha due regine indiscusse.

