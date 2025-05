Tennistavolo in Sardegna: cronache pongistiche del 16 maggio 2025

Tempo di lettura: ~9 min

A NULVI I CAMPIONATI REGIONALI PARALIMPICI E GIOVANILI

Il grande momento dei paralimpici arriva con tutta la sua carica esplosiva di agonismo sviluppatasi nell’arco dell’intera annata sportiva. Magliette a tema e scudetti sono pronti per essere assegnati ai migliori delle varie categorie in lizza. E a Nulvi non si vede l’ora di assistere a questa due giorni dedicata anche ai settori giovanili di tutta l’isola che a loro volta esprimeranno i candidati al titolo di campione sardo: in programma ci sono dodici categorie tra maschili e femminili. Nella cittadina dell’Anglona si attendono tanti giocatori con allenatori, dirigenti e familiari al seguito; insomma gli organizzatori sperano di vedere gremitissime le gradinate del Palasport, quasi un prologo in attesa dell’autunno che porterà anche l’emozionante prima assoluta della serie A1 maschile, gran vanto del presidente Francesco Zentile che ricopre anche il ruolo di consigliere regionale FITeT. Nel contempo la società del nord Sardegna non dimentica il movimento regionale, considerato che al suo interno bazzicano senior e giovani pongisti con e senza disabilità.

Il nutrito programma si apre sabato 17 maggio 2025 a partire dalle ore 15:00 con il singolo assoluto misto classe 1-5, il singolo assoluto misto classe 6/10 il singolo assoluto misto classe 11.

Domenica 18 maggio 2025 il Palazzetto di Corso Vittorio Emanuele apre i cancelli alle 9:30, un’ora prima che la maratona giovanile abbia inizio con gli under 11 e 13. Di seguito toccherà agli under 15 e agli under 17. Solo nel primissimo pomeriggio i tavoli saranno preda delle categorie più “adulte”: under 19 e under 21. La manifestazione è come sempre organizzata con l’imprimatur del Comitato FITeT Sardegna.

ALGHERO CAPITALE DEL TENNISTAVOLO MASTER: GRAN SUCCESSO PER IL "SARDINIAN VETERANS" 2025

(a cura di Marco Tiloca)

Dal 9 all’11 maggio 2025 il Palacorbia di Alghero ha ospitato un evento che ha saputo coniugare sport, passione e internazionalità: il torneo "International Sardinian Veterans", manifestazione storica riservata agli atleti Over 40, tornata nel calendario internazionale dopo la lunga pausa post-Covid.

Per la prima volta, la sede del torneo è stata spostata da Bosa ad Alghero, grazie all’impegno dell’ASD Tennistavolo Il Cancello, che ha organizzato una manifestazione impeccabile sotto ogni punto di vista. Il cuore pulsante di questa iniziativa resta il pongista e medico in pensione Efisio Pisano, 86 anni, ideatore e patron dell’evento, che ha saputo unire amore per il tennistavolo e valorizzazione del territorio.

Sono stati tre giorni bellissimi, durante i quali un Palacorbia gremito ha fatto da cornice a sfide entusiasmanti. Gli oltre 100 iscritti si sono confrontati in 16 categorie di gara, più i rispettivi tornei di consolation, che hanno garantito partite combattute fino all’ultimo scambio.

A rendere speciale questa edizione è stata la partecipazione di atleti provenienti da 21 nazioni, più della metà dei quali stranieri, a testimonianza del prestigio ormai consolidato del torneo. La direzione di gara, gestita con grande competenza dal giudice arbitro Elio Corrado e dagli arbitri di sedia Emilia Pulina e Antonello Grancini, ha ricevuto i complimenti dell’organizzazione per la professionalità e la passione dimostrate, come ogni anno.

POLONIA PROTAGONISTA, MALDIVE SUL TETTO DEGLI OVER 70

Tra i protagonisti assoluti di questa edizione va citato il folto e agguerrito gruppo polacco, guidato dal tecnico-giocatore Gorski Semek, tesserato quest’anno con la società organizzatrice. Semek ha vinto il doppio Over 40 insieme al connazionale Friebe Janusz, mentre Wojewódka Michał ha trionfato nel singolare Over 50 maschile, battendo in finale il forte belga Messina.

Il torneo ha visto anche il successo internazionale del veterano Latheef Ahmed, delle Maldive, che ha conquistato il titolo nella categoria Over 70, rendendo ancora più globale l’impronta della manifestazione. Tra le nazioni più rappresentate figurano Polonia, Ucraina, Macedonia, Romania, Regno Unito, Belgio e Ungheria, a conferma della crescente reputazione internazionale del torneo.

L’ITALIA RISPONDE PRESENTE

Ottimi risultati anche per gli italiani: Elena Rozanova (Tennistavolo Sassari, vincitrice dell’Open femminile), Roberto Tessari (primo nell’Over 60), Marcella Marcone (argento nell’Over 70 femminile), Maurizio Muzzu (bronzo nell’Open maschile), e naturalmente Efisio Pisano, terzo classificato nell’Over 80, applauditissimo da tutto il pubblico di casa.

OLTRE IL CAMPO: ACCOGLIENZA E TERRITORIO

Come da tradizione, l’ospitalità sarda ha lasciato il segno. All’interno del Palacorbia, gli atleti sono stati accolti da un servizio catering di alto livello, con piatti tipici preparati sul momento da uno dei ristoranti più rinomati di Alghero, offrendo un’esperienza gastronomica che ha saputo raccontare la Sardegna anche fuori dal campo da gioco.

L’ORGANIZZAZIONE RINGRAZIA E GUARDA AVANTI

“Siamo estremamente soddisfatti della riuscita di questa edizione – dichiarano dall’ASD Tennistavolo Il Cancello –. Abbiamo ricevuto tantissimi complimenti da parte degli stranieri, non solo per l’organizzazione tecnica, ma anche per le bellezze del territorio: molti hanno approfittato del torneo per scoprire le meraviglie della Riviera del Corallo, unendo sport e turismo.” Un ringraziamento speciale va a tutto il team organizzativo, al Sindaco di Alghero, ai consiglieri comunali, alla Fondazione Alghero, alla Mercede Basket, alla società Alghero in House, e a tutti coloro che hanno collaborato alla perfetta riuscita dell’evento.

APPUNTAMENTO AL 2026

Con questi presupposti, l’appuntamento è già fissato: maggio 2026 per l’11ª edizione del Sardinian Veterans, che si preannuncia ancora più internazionale e ricca di novità, all’insegna della passione per il tennistavolo e dell’amore per la Sardegna.

SPAREGGI FEMMINILI: NORBELLO GIALLO RESTA IN A2

SALGONO IN B MURAVERA TT E TT SASSARI

Gli ultimi sussulti che hanno determinato la nuova geografia dei campionati a squadre nazionali femminili si sono tenuti a Terni. Tre le squadre isolane impegnate che sono riuscite a realizzare i rispettivi obiettivi.

Tennistavolo Sassari e Muravera TT vincono i play off di serie C, ottenendo il pass nella serie successiva. Mentre il Tennistavolo Norbello Giallo di serie A2, invischiato nella lotta per non retrocedere, è riuscito a salvarsi.

Il team del Guilcer è giunto in Umbria con la formazione titolare composta da Marialucia Di Meo, Lucero Ovelar e Larisa Lavrukhina. Nella prima sessione di gare impattano con il Regaldi Novara, ma poi ottengono in anticipo l’obiettivo superando il Castel Goffredo. L’indomani inutile sfida contro l’Athletic Club Genova che si chiude in un’altra spartizione dei punti. Il trio è stato seguito in panca dal tecnico Sergei Mokropolov e dal presidente Simone Carrucciu che a fine esperienza si è complimentato con l’intero collettivo: “Ci tenevamo parecchio a conservare il posto nella serie, la trasferta in Umbria è stata organizzata al meglio, senza trascurare alcun dettaglio, compresi quelli che vanno oltre la partita in sé. La mossa è stata azzeccata, le ragazze sono state fantastiche, non era facile. Tanti complimenti a loro ma un bravo va anche a coach Sergei che ha gestito bene tutta la squadra”.

Dopo aver vinto a mani basse il girone sardo della C femminile, il Muravera TT ha intrapreso il viaggio verso la promozione con la veterana Aurora Piras e le due piccole emergenti Anna Dessì e Claudia Melis. Aldilà delle transenne, sono state supportate da dall’allenatore Nicola Pisanu. Ma a descrivere com’è andata ci pensa proprio Anna Dessì: “Vincere i play-off è stato bellissimo, io non li avevo mai giocati, infatti era la mia prima esperienza. Nella prima partita, contro il TT Vasto, vinta 3-0, anche se non troppo complicata, avevo un po'di ansia perché volevo che la mia squadra passasse in serie B. Nella seconda partita, vinta 3-1 con il TT Villa D’Oro Modena, ho perso un singolare che potevo benissimo fare mio, anche se l'avversaria era più grande e più forte tecnicamente. La terza sfida, stavolta secca, l’abbiamo vinta 3-2 contro il TT Dolmen di Bisceglie. Ovviamente è risultata essere la più complicata, non solo per me, ma anche per Aurora la mia compagna di squadra. Infatti entrambi i singoli li abbiamo persi dalla stessa avversaria, Matilde Ingravalle. Ho dovuto giocare l'ultima partita, quella che avrebbe deciso chi sarebbe passato in B; sinceramente non avevo troppa ansia, però, anche se l'ho vinta 3-0, non è stata facile. Ringrazio i tecnici Francesca Saiu e Nicola Pisanu che mi hanno permesso di giocare a Terni i play-off. E ringrazio le mie compagne Aurora Piras e Claudia Melis con le quali ho condiviso questa bellissima esperienza”.

Anche il Tennistavolo Sassari, che nel raggruppamento sardo si è classificato alle spalle del team sarrabese, a Terni ha complessivamente accumulato un successo nella fase a gironi, più quello nella gara determinante per la salita in B.

“Samo molto contente di essere salite in serie B – commenta l’adolescente turritana Marialaura Mura - perché comunque è un buon risultato. Quest’anno con me e Maria Elena Musiu ha giocato l’esperta Ana Brzan il cui apporto è stato indispensabile. Abbiamo vinto la prima sfida contro il TT Cassano d’Adda (Milano) squadra per niente facile. Sul 2-2 me la sono giocata fino all’ultimo punto ma ho vinto. La partita successiva, quella che ha decretato il nostro passaggio in serie B, l’abbiamo giocata contro la Pongistica Messina. Tutto si è svolto per il meglio, il 3-1 finale lo dimostra, con l’ultimo punto fondamentale firmato da Ana Brzan.

ROSSI E OYEBODE AI MONDIALI DI DOHA

C’è un po’ di Sardegna ai Mondiali ITTF che si disputano in Qatar. Tra i convocati della Nazionale Italiana figurano anche il quartese Carlo Rossi (Marcozzi Cagliari) e l’asseminese John Micheal Oyebode (Tennistavolo Sassari). In rappresentanza del sodalizio turritano c’è anche il genovese Andrea Puppo. La manifestazione sarà ospitata nella Lusail Sports Arena di Doha dal 17 al 25 maggio 2025. Carlo e Johnny parteciperanno al doppio maschile mondiale dove avranno modo di misurarsi con gli autentici mostri sacri della disciplina.

