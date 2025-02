Tennistavolo in Sardegna: cronache pongistiche del 31 gennaio 2025

A CAGLIARI LA SONTUOSA COPPA ITALIA, A MURAVERA L’ALTRETTANTO ATTRATTIVO TORNEO GIOVANILE

Palline sempre più fruscianti scelgono la Sardegna per accompagnarsi ad eventi nazionali, ma anche quelle residenti nell’isola stringono sempre più affetti con i giovani racchettari nostrani. Finisce che nel prossimo week end (1 e 2 febbraio 2025) gli appassionati potranno scindersi in fazioni differenti: da una parte coloro che adorano il tennistavolo d’alta scuola con le sue diverse estrinsecazioni, come per esempio la nobile Coppa Italia che lambisce il Palatennistavolo di Cagliari per una due giorni sensazionale a contatto con affermate campionesse e altrettanti campioni che non finiranno mai di stupire il competente pubblico locale.

In quel lembo orientale della costa sarda dove un limo speciale fa attecchire il tennistavolo con apprezzabile continuità, saranno gli under a vivacizzare una già movimentata palestra comunale dedicata a Giovanni Cuccu, in una domenica (2 febbraio 2025) che li tratterrà a Muravera per un bel po’ di ore.

Ma andando per ordine le società del gruppo Marcozzi si sono coalizzate per attirare le attenzioni di una Federazione che non poteva rimanere indifferente al richiamo di due squadre costantemente protagoniste nei campionati di A1 maschile e in Champions League femminile.

E nell’appuntamento che assegna l’ambito trofeo saranno sei le squadre che affolleranno l’impianto di Mulinu Becciu. Nel maschile oltre ai padroni di casa si impegneranno fino allo spasimo la detentrice Apuania Carrara e le matricole Virtus Servigliano e Tennistavolo Sassari. Solo due le contendenti in gonnellino, ma di alto profilo: le ospitanti del Quattro Mori Cagliari e le super titolate del Tennis Tavolo Castel Goffredo.

L’evento inedito e specialissimo comincia sabato 1° febbraio alle 15:00 con la sfida secca tra le due corazzate femminili. Alle 18:30 via alle semifinali maschili: in un tavolo Apuania e Servigliano, nell’altro derbissimo sardo tra Marcozzi e Tennistavolo Sassari. Le finali sono previste l’indomani a partire dalle 10:30 con finalissima e scontro di consolazione per il terzo e quarto posto. Terrà banco la formula Olimpica che prevede un doppio iniziale, seguito da quattro singolari. Quando una delle due compagini avrà totalizzato tre punti il sipario si chiuderà. Le partite si disputeranno al meglio dei 3 set su 5 e il quinto parziale sarà al limite dei 6 punti, con la sua “morte improvvisa” se i due contendenti si giocano l’ultima pallina sul cinque pari.

Sempre domenica, nel borgo turistico del Sarrabus, le carovane vivaistiche di tutta la Sardegna fermeranno le diligenze in viale Rinascita, dove si spera che il presidente ospitante del Muravera TT possa ricevere i partecipanti a colpi di flash fotografici, sempre utili per la minuziosa documentazione della terza e ultima prova regionale che segue quelle di Nulvi e la recentissima di Cagliari. Il programma prevede sei mini tornei maschili e femminili che comprendono under 11, 13, 15, 17, 19, 21. Si comincia alle 10:00 mentre l’ultima competizione dovrebbe avviarsi alle 14:30. Nei giorni successivi sarà aggiornata la classifica provvisoria di ciascuna categoria, per la futura determinazione della lista dei meritevoli e fortunati che potranno partecipare alle qualificazioni dei Criterium Giovanili Nazionali.

MURAVERA TT SOCIETA’ COL VIVAIO PIU’ FORTE IN UMBRIA

Rimanendo nel pianeta giovani, ma tornando a ritroso, c’è da elogiare proprio la società Muravera TT che alla fine del 2° torneo nazionale giovanile della stagione, disputato a Terni, ha primeggiato nella classifica per società con 107 punti.

I risultati più eclatanti che hanno portato tanto fieno in cascina sono stati quelli ottenuti dalla sardissima Francesca Seu, con l’oro nell’under 17 e il bronzo nell’under 21, alle spalle della sua compagna Sofia Minurri, salita sul podio più alto. Ha contribuito al primato anche Federica Interlandi, terza nell’under 15.

Settimo posto invece per il Tennistavolo Sassari che ha ottenuto 60 punti, gran parte dei quali merito di Andrea Puppo, vincitore nell’under 21 e di Laura Alba Pinna, classificatasi terza nell’under 21 femminile ed eliminata ai quarti di finale, proprio dalla conterranea Seu, nell’under 17.

TORNEO PARALIMPICO A ROMA: IN EVIDENZA SASSARI E MARCOZZI

Il secondo ritrovo paralimpico nazionale individuale lo organizza la FITeT in collaborazione con le società romane L’isola che non c’era e Giovanni Castello che fanno convergere gli atleti, tra cui diversi sardi, nella palestra del Liceo Peano a Roma.

Per i nostri portacolori i risultati non si fanno attendere. La gratificazione maggiore se la prende Maria Paola Tolu del Tennistavolo Sassari che primeggia nel singolare assoluto classe 3-5. Ma figura anche al terzo posto singolo femminile assoluto classe 4.

In visibilio anche i carrozzati della Marcozzi Cagliari che documentano con i fatti i loro progressi quotidiani. Ivan Gaias e Giovanni Pilia sono di bronzo nel singolare assoluto classe 3, mentre il loro compagno Antonio Murgia è ugualmente terzo nella classe 5.

VETERANI A SQUADRE: NULVI KAPUTT, GUSPINI SOGNA

Il pianeta veterani dice la sua anche nelle competizioni nazionali a squadre. Due le squadre isolane che hanno attraversato il Mediterraneo per mettersi in gioco. Nel girone B della serie A2 il Santa Tecla Nulvi si spinge fino a Valenza (AL) ma purtroppo rimedia ben tre sconfitte contro il TT Gasp Moncalieri, l’US Olimpia Asd Bergamo e l’AON Vittoria Milano Sport. Il duo composto da Stefano Conconi e Costantino Pilo ha bisogno di maggiore oliatura per impensierire i più esperti avversari. Prossimo appuntamento il 2 marzo 2025 presso il centro sportivo Bonacossa di Milano.

Di tutt’altra matrice l’andamento del TT Guspini nel girone D della serie B. Tutto merito del terzetto smaliziato capeggiato da Riccardo Giulio Lisci e con la complicità di Silvio Dessì e Fabrizio Melis. A Casamassima i tre liquidano in scioltezza l’EOS Roma, poi fanno gli straordinari per sopraffare di misura il TT Maccheroni. In classifica condividono la cima della graduatoria assieme al TT Ennio Cristofaro. E il big match sarà in programma nel concentramento di Roma del 2 marzo, dove si completerà la prima fase con la disputa delle restanti tre giornate.

SERIE C FEMMINILE: IL PUNTO

Superato il giro di boa, la kermesse in rosa che assegna due posti per l’accesso ai play off promozione nazionali vede al primo posto il Muravera TT a punteggio pieno e con cinque gare disputate. Nessun problema per ora da parte della formazione che annovera Aurora Piras, Claudia Melis, Anna Dessì e Alessandra Stori.

Alle sue spalle il tandem Tennistavolo Sassari/Quattro Mori distanziato di due punti ma con le cagliaritane che hanno una gara in più. Entrambe hanno perduto nettamente con la capolista ma alle more va il merito di aver conquistato almeno il punto della bandiera con il doppio Nicoletta Montis/Barbara Lecca. La rosa è completata da Lorella Corsini mentre il team delle turritane vede in prima linea Ana Brzan, Maria Elena Musio, Marialaura Mura. Più indietro le altre tre partecipanti: il Quattro Mori Baby ha superato sia all’andata, sia al ritorno La Saetta Quartu. Artefici dei successi Fabia Vacca, Alice Maria Meloni, Elena Kuznetsova. Il team della presidente Agnese Maccioni (Elisa e Sara Floris, Chiara Cottiglia) ha invece raggranellato un solo successo ai danni della Muraverese Rosa, anch’essa fanalino di coda, con gli stessi punti saettini, grazie all’exploit nei confronti dei Quattro Mori Baby con realizzazioni delle sorelle Laura e Luana Montalbano, con la partecipazione della mamma Maria Rita Straniero e di Elena e Marianna Pili.

Tutto può succedere in un girone di ritorno che ha appena abbozzato un avvio.

Nella foto: Francesca Seu protagonista a Terni (Foto Giuseppe Di Carlo)