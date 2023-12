Tennistavolo Norbello: A1 maschile e Coppa Europea il programma in via Azuni

NORBELLO, 20 OTTOBRE 2023 - L’accoglienza in grande stile presuppone lucentezza ed efficienza dei locali adibiti agli incontri sportivi. E lo slogan fuori moda “che pulito, mi ci vedo” mutuato dal sodalizio giallo blu all’interno della palestra di via Azuni è la prova che quello del decoro è un dogma da osservare scrupolosamente. Sia quando giocano gli amatori autoctoni, sia quando arrivano dal “continente” perché far bella figura è sinonimo di ospitalità e amore per tutto ciò che ruota attorno alla disciplina.

In questi giorni macchinari e olii di gomito lavorano all’unisono alla nuova operazione “lindo e pinto” che vede mobilitata una allegra compagnia fischiettante con indosso guanti e pantaloni da lavoro per scacciare (si fa per dire) lo sporco più sporco anche nelle cavità più nascoste. C’è chi invece si occupa dell’angolo ristoro per verificare se caffè, thè e snack stuzzicanti facciano da civetta sui piccoli scaffali nella casupola delle ricreazioni, sempre a disposizione dei tifosi. Per loro l’ingresso continua ad essere gratuito: hanno la possibilità di vedere il miglior tennistavolo che passa in Italia, meglio approfittarne.

Questa volta la partita è tripla: prima il sabato con la A1 maschile; l’indomani Coppa Europea e C2 in contemporanea per un piatto saporito che unisce il pongismo prettamente nostrano a quello che coinvolge individualità portoghesi, argentine, italiane e soprattutto teutoniche, visto che il primo turno della TT Intercup accoglie una formazione della Mitteleuropa.













Campionato Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Quarta giornata di andata Sabato 21 ottobre 2023 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – Via Azuni – Norbello (OR)

Tennistavolo Norbello Paninolab Bagnolese ASD 0 0

PROBABILE LOTTA PUNTO A PUNTO

Matricola ma non troppo, la formazione che ha sede nella cittadina del Mantovano è imbottita di individualità molto vicine ad un campionato che dopo tre giornate sta mostrando equilibri sempre più coinvolgenti. Il trio titolare tutto italiano è formato da Daniele Pinto (n. 6 d’Italia), il mezzo argentino Francisco Sanchi, Jordy Piccolin (n. 8 d’Italia) e il romeno Andrey Teodor Istrate.

Finora hanno conosciuto solo sconfitte (Carrara, Marcozzi) e successi (S. Espedito). Insomma anche in questo caso si può fare la differenza con la massima concentrazione, sebbene la formazione locale dia adito ad ottimismi con le presenze di Gaston Alto, Diogo Carvalho e Marco Antonio Cappuccio.

Classifica A1 maschile: Apuania Carrara 5 punti, Marcozzi 4, Tennistavolo Norbello 3, Bagnolese e Top Spin Messina 2, Sant’Espedito e Il Circolo Prato 2010 1.













Coppa Europea Maschile – TT. Intercup

Primo turno Pool G Domenica 22/10/2023 Ore 10:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – Via Azuni – Norbello (OR)

Tennistavolo Norbello Essener Tischtennis Verein 23 (Germania) 0 0

QUANTE STORIE CONTINENTALI ALLE SPALLE..

Nella nuova stagione europea targata TT Intercup, la quattordicesima consecutiva, la società del centro Sardegna è stata collocata nella Pool G assieme agli avversari di Essen, la città della Renania-Westfalia che sta a mezza strada tra Dortmund e Duisburg. Le altre due sfidanti sono il TTK Gierle (Belgio) e il TTC Bruck/Leitha (Austria). Le vincitrici delle due semifinali si giocheranno l’accesso al Trofeo Dr. Josef Simecek. La perdente della finale proseguirà nel Trofeo Kurt Posiles. Ma ci sarà un cammino di consolazione riservato a chi rimane soccombente già al primo turno.

Dalla Germania nord occidentale scenderanno verso il Tirreno Timon Mildenberger, Felix Kleeberg e Benno Schmidl, ansiosi di respirare aria mediterranea e confrontarsi con individualità che godono i favori del pronostico.

Rispetto all’assetto di sabato, i locali devono fare a meno di Diogo Carvalho, già impegnato altrove in una coppa continentale, ma al suo posto farà il suo ingresso la pongista paraguaiana Lucero Ovelar, onorata di condividere l’esperienza col suo “cugino” argentino Gaston e con Marco Antonio.

Terza giornata di andata Domenica 22 ottobre 2023 Ore 10:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – Via Azuni – Norbello (OR)

Tennistavolo Norbello Pol. Dilett. I.T.C. E. Fermi Iglesias 0 0

A CACCIA DEL PRIMO SUCCESSO

Dopo la lezione, ma non severa, di Capoterra, i giallo blu ospitano le agguerrite Tigri del Sulcis capitanate dall’inossidabile Bruno Pinna, ancora imbattuto, che in una recente dichiarazione dipinge i prossimi avversari a rischio brutte acque se si affideranno alle sole giocate di Maurizio Muzzu. Un motivo in più per la squadra di smentire questi boatos e mostrare le proprie potenzialità. Con Muzzu pronte ad immergersi nel clima da mangrovia Roberto Bosu, Martina Mura, Eleonora Trudu e Peppe Mele.

Classifica C2 maschile: La Saetta Quartu 4, Torrellas Capoterra 3, TT Guspini, TT Carbonia, Guilcier Ghilarza 2, Fermi Iglesias, Tennistavolo Norbello 1, Marcozzi Cagliari, 1.

Nella foto Marco Antonio Cappuccio e Gaston Alto