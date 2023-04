Tennistavolo Norbello: in finale scudetto ci va il Top Spin Messina

NORBELLO, 16 APRILE 2023 - Magnifici lo stesso, sono andati fino in fondo sebbene già dopo il primo incontro si intuiva quale sarebbe stato il responso complessivo. Complimenti vivissimi comunque ai Norbelloni che nella dinamicissima “tana” del Top Spin Messina hanno provato a mettere soqquadro negli animi di avversari manifestatisi pronti e determinati a conquistare la finalissima scudetto. Non si scalfisce minimamente l’impresa stagionale di questo collettivo che prima di poggiare l’abbigliamento d’ordinanza nell’armadietto personale ce la metteranno tutta per sollevare al cielo la Coppa europea TT Intercup nella finale casalinga con la società corregionale Santa Tecla Nulvi (Sassari).

Dopo la trasferta siciliana il presidente Simone Carrucciu, che ha dato manforte in panchina al terzetto composto da Gaston Alto, Diogo Carvalho e Marco Antonio Cappuccio, non ha nulla da rimproverarsi: “Ci siamo presentati con la formazione migliore, ma i nostri avversari hanno sfruttato al meglio le loro indiscusse qualità, sostenuti da un caloroso pubblico che sicuramente diventa un fattore importante. A fine gara mi sono complimentato comunque con i ragazzi perché hanno tenuto in ansia i loro avversari, riuscendo a conquistare anche due successi. Probabilmente la differenza l’ha fatta uno strepitoso Matteo Mutti che ha messo al palo Diogo e successivamente esce vittorioso dall’ultimo, disperato e commovente accerchiamento tentato da Marco Antonio Cappuccio. Diversamente avremmo assistito ad un sesto incontro incandescente e sicuramente da cineteca tra i due numeri uno Gaston Alto e Joao Monteiro. Peccato, sarà per la prossima volta. Ringrazio la nostra tifoseria per il costante supporto e l’intera dirigenza che ha contribuito a costruire questo storico terzo posto nazionale”.

Campionato Serie A1 Maschile – Play Off Scudetto

Semifinale Venerdì 14 aprile 2023 Ore 18:00

Sede di Gioco Villa Dante – via Lucania - Messina

Top Spin Messina A.S.D. Tennistavolo Norbello 3 3

MATTEO MUTTI HA UNA MARCIA IN PIU’

Vedere il forte portoghese Diogo Carvalho alla mercè di Matteo Mutti fa capire quanto anche le individualità italiane siano determinanti in un campionato che ha visto la presenza di prospetti consistenti provenienti dalle culle pongistiche più rinomate del mondo. Dopo quel 3-0 nitido e sacrosanto in favore del padrone di casa i conti sono presto fatti.

Non è altresì automatico che Gaston Alto si imponga con il numero 1 d’Italia e campione nazionale assoluto Leonardo Mutti; eppure ci riesce con autorità lasciando un lumicino di speranza ai giallo blu.

Marco Antonio Cappuccio entra in campo con la solita presenza di spirito, non badando al fatto che di fronte ci sia un tale lusitano chiamato Joao Monteiro. Combatte, perde, ma a testa alta. All’iberico dell’altra sponda sta stretta la sconfitta dell’esordio e alla sua seconda uscita deve prendere le misure ad un Marco Rech Daldosso chiamato a sostituire un Mutti senior che evidentemente non è piaciuto al tecnico cinese Wang Hong Liang. La mossa non funziona perché Diogo appare molto più concentrato e con grande autorevolezza conquista il secondo punto norbellese. Si assiste così al derby italiano tra Matteo Mutti e Cappuccio. Acclamatissimo dalla tifoseria, il beniamino locale regala la finale scudetto in tre set ma il “siculo ospite” ha avuto diverse chance per allungare il brodo, purtroppo sfumate nei due parziali terminati ai vantaggi. Inutile a quel punto la sfida tra l’asso sudamericano e Monteiro che rinunciando fa fissare il punteggio sul 3-3 utile al sodalizio messinese per andare in finale in virtù della migliore posizione dopo la stagione regolare.

DUE BATTUTE CON SERGEI MOKROPOLOV E MARCO ANTONIO CAPPUCCIO

Il tecnico russo Sergei Mokropolov ha seguito la semifinale secca play off attraverso la diretta streaming organizzata dalla società locale. Questo il suo commento: “Purtroppo la partita è stata decisa nel primo incontro tra Diogo e Matteo; non eravamo troppo lontani dal risultato positivo ed i ragazzi hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà anche i giganti del Top Spin Messina. In generale la stagione è andata molto bene con i primi playoff maschili della storia, speriamo di fare ancora meglio l’anno prossimo”.

Dalla sua amata Sicilia si esprime Marco Antonio Cappuccio: “Sicuramente è stata una partita tesa e difficile da affrontare: per passare il turno avevamo un risultato disponibile su tre (la vittoria) e poi dovevamo fare i conti con l'atmosfera che regna a Villa Dante. Abbiamo avuto sfortuna col sorteggio della formazione e purtroppo la partita è iniziata in salita. Siamo soddisfatti comunque del terzo posto finale nel campionato, risultato storico per il club in ambito maschile. Ricaricheremo le pile per la finale di coppa e soprattutto per il prossimo campionato”.