Tennistavolo Norbello: finisce col primo successo la stagione di A2 paralimpica

Nonostante una marea di imprevisti, la formazione paralimpica giallo blu porta a termine la stagione 2024-25, per di più con un successo maturato all’ultima giornata che gli consente di non sostare a quota zero in basso alla classifica.

Max Manfredi e Mauro Mereu sdrammatizzano sulle sfortunate evoluzioni di un’annata magra di soddisfazioni, ma l’umore è a mille anche perché sono supportati dal presidente Simone Carrucciu, come sempre prodigo di consigli e parole incoraggianti quando si trova a condividere con loro l’ebbrezza del concentramento.

Nessuno dei due affronta con leggerezza gli impegni, anzi, man mano che la mattinata capitolina si evolve il loro rendimento tende a crescere sebbene sullo stesso tavolo si alternino giocatori di razza militanti nel Radiosa Palermo e nella conterranea Santa Tecla Nulvi; quest’ultima chiuderà al comando il girone.

I sorrisi abbondano nell’ultimo turno quando il tandem si trova a proprio agio affrontando i “cugini” del capo di sopra, superati con il risultato più rotondo.

Parola a Massimiliano “Max” Manfredi: “Sia io, sia Mauro abbiamo vissuto una stagione 'transitoria' a causa di problemi fisici (io) e familiari (Mauro). Quindi la prendiamo con 'filosofia' e cominciamo a prepararci per la prossima stagione”.

Il presidente Simone Carrucciu chiude col sorriso l’ultima delle tante stagioni paralimpiche, lui che è stato l’apripista di un settore in forte evoluzione nell’isola: “Apprezzo energia e ostinatezza dei nostri atleti che neppure davanti ai momenti più bui hanno mai pensato di gettare la spugna. Apprezzo l’attaccamento alla maglia e la loro capacità di infondere il buon umore all’intero ambiente. Gli aspetto ancor più vigorosi al prossimo autunno”.

Campionato Serie A2 Paralimpica – Classe 6-10

Terzo concentramento Domenica 4 maggio 2025 Ore 09:30 – 11:30 – 13:30

Sede di Gioco Scuola Peano – via Morandini - ROMA