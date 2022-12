Tennistavolo Norbello: l'8 dicembre internazionale con libro Gigi Riva e Italia-Portogallo

NORBELLO, 5 DICEMBRE 2022 - La capacità di trovare sempre formule straordinarie che lascino il segno nell’evento stagionale più sentito dal sodalizio vestito di colori giallo blu.

Nelle riunioni di via Mele lo staff dirigenziale già dallo scorso anno meditava di far tornare la nazionale maggiore femminile nella palestra di via Azuni. E dopo i continui feedback ricevuti dalla Federazione nazionale, è capitato che il regale appuntamento coincidesse con l’edizione n. 13 del Trofeo Internazionale di Tennistavolo “Città di Norbello”.

Quello dell’8 dicembre 2022 sarà un pomeriggio magico da trascorrere in compagnia per sostenere gioiosamente una formazione che sta facendo notevoli passi avanti grazie al contributo del tecnico Elena Timina. Dall’altra parte della barricata ci sarà un Portogallo imbottito di talenti che farà il possibile per strappare un risultato positivo, utile per qualificarsi alla fase successiva dei Campionati Europei.

La solenne cerimonia di presentazione con i saluti delle autorità presenti e tanto di inni nazionali comincerà alle ore 17:00: l’ingresso è gratuito, con la presenza di un punto ristoro.

In palestra, a tenere ben informati gli spettatori vicini e lontani, ci pensa il noto intrattenitore Matteo Bruni dell’emittente Radio Super Sound. Dalla sua voce squillante e professionale si potranno conoscere tutti i dettagli della gara con quel pizzico di ironia e gioviale coinvolgimento che ha reso celebre la figura dell’ex tennista varesino.

Ma gli sforzi degli organizzatori non si sono addensati esclusivamente sul match internazionale, perché dare un respiro culturale al programma del Trofeo rimane un punto fermo. Come già accaduto nei precedenti rendez-vous coincidenti con la festa dell’Immacolata, si è costruito un angolo di alta meditazione sportiva la cui gestione è stata affidata al popolare opinionista e giornalista Vittorio Sanna. La sua profonda conoscenza delle vicende legate al Cagliari Calcio è importante per dare smalto ad una chiacchierata col pubblico imperniata sulla recente pubblicazione “Mi chiamavano Rombo di tuono” (Rizzoli, 2022) in cui le sensazioni più intime di Gigi Riva sono state raccolte dal giornalista piemontese Gigi Garanzini, testimone diretto delle sue imprese, anche perché appartenente alla stessa generazione. Sanna impronterà il salottino letterario coinvolgendo altre personalità sportive legate alle imprese del calciatore di Leggiuno.

Dal libro alle immagini il passo è immediato: il Concorso Fotografico Internazionale “Obiettivo Tennistavolo” continua e raggiunge quota 12. Prossimamente si conosceranno i nomi dei vincitori.

Il presidente Simone Carrucciu contempla la locandina che illustra il 13° Trofeo Internazionale e si compiace: “La presenza della Nazionale Italiana femminile di tennistavolo ci riempie d’orgoglio – dice – perché operiamo in una zona della Sardegna dove è difficilissimo far convergere entità così importanti. Noi ci siamo riusciti già tre volte, grazie anche alla sinergia con la Federazione Italiana Tennistavolo, segno che la passione deve andare al passo con la forza di volontà e il sacrificio. Per questo non smetterò mai di ringraziare tutto lo staff gialloblu. Non ci resta che augurarci una grande partecipazione di pubblico, sin dal primissimo pomeriggio per celebrare un Gigi Riva che anche da queste parti rimane un mito indissolubile, e godersi una piacevole serata sportiva internazionale”.

Chi non potrà assistere alla visione dal vivo potrà contare sull’efficiente servizio della diretta streaming trasmessa attraverso il sito www.trofeocittadinorbello.it, oppure appellandosi al digitale terrestre dove, al canale 77, staziona l’emittente Super Tv.