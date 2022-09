Tennistavolo Norbello: per la Coppa Europea arriva in paese una compagine polacca

NORBELLO, 23 GIUGNO 2021 - La stagione volge al termine con gradite appendici provocate dalle precedenti brusche frenate agonistiche post diffusione COVID. Ora che gli orizzonti sono leggermente più nitidi si rivede anche la Coppa Europea TT Intercup che per il dodicesimo anno consecutivo coinvolge il club giallo blu: nella palestra comunale di via Azuni, per l’edizione 2020 - 21 ospiterà i polacchi del KS Wamet Dabcze.

Purtroppo, nelle file norbellesi, non potranno essere schierati Yaroslav Zhmudenko, impegnato con gli Europei e il cubano Moises Campos, richiamato a Cuba per affinare la preparazione in vista delle olimpiadi giapponesi. Saranno invece disponibili l’allenatore giocatore Catalin Negrila e il casertano Pasquale Vellucci. Sugli altri nomi ci sono ancora incertezze, anche se la rosa degli iscritti alla competizione è abbastanza ampia e ci sarebbe l’imbarazzo della scelta.

“Sono contentissimo di ospitare nuovamente una competizione europea nel Guilcer – rimarca un entusiasta presidente norbellese Simone Carrucciu – anche se le rigide norme protocollari ci impediscono ancora di accogliere il nostro amatissimo pubblico. Ma anche questo è un ottimo passo in avanti e spero soprattutto che i nostri amici polacchi, di cui sportivamente parlando sappiamo poco, possano rimanere colpiti dalle specialità culinarie e dagli incantevoli paesaggi intrisi di storia e cultura che il centro Sardegna è in grado di offrire”.

Coppa Europea TT Intercup

Fase finale Sabato 26 giugno 2021 h. 16:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – via Azuni - Norbello

A.S.D. Tennistavolo Norbello KS Wamet Dabcze