Tennistavolo Norbello: la partita doppia carnevalesca può andare in scena

NORBELLO, 9 FEBBRAIO 2024 - ARRIVANO I CAMPIONI D’ITALIA E IL TEAM DELLE EX

L’ultima partita doppia stagionale va assaporata lentamente come una granita ghiacciata fuori stagione. E quando c’è da accostarsi alla palestra comunale di via Azuni, anche le carnevalate sono ben accette. Van benissimo maschere, coriandoli e trombette, purché ci sia una gran cagnara che serva a stordire le prede avversarie. C’è sempre bisogno di punti e di fortificare il proprio animo combattivo ed è forse negli scontri quasi proibitivi che possono uscire fuori delle inaudite folgorazioni da lasciare ricordi indelebili negli annali societari.

Chi non ha voglia di indossare costumi rievocativi è il sobrio presidente Simone Carrucciu che deve dare il buon esempio ai propri atleti: “Tra carri e sfilate - dice - sarei felice di accogliere i miei paesani in palestra, anche in modalità carnascialesche. Per quanto riguarda le nostre gare, le vedo difficili, ma non impossibili”.

L'ingresso è sempre gratuito, perché vedere grandi campioni del tennistavolo sudare in centro Sardegna non ha prezzo.













Campionato Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Terza giornata di ritorno Sabato 10 febbraio 2024 Ore 18:00

Sede di Gioco Palestra comunale – via Azuni – Norbello (OR)

Tennistavolo Norbello CIATT Prato 0 0

IN ATTESA DI SORPRESE

Dovrebbero calcare la scena norbellese anche le due ex giallo blu: la polacca Magdalena Sikorska e la capitolina Chiara Colantoni, cui si aggiunge la bolzanina, n. 90 al mondo Giorgia Piccolin.

Le padrone di casa, ultime in classifica con due punti di penalizzazione risponderanno con un assetto tutto da definire e che può articolarsi su una rosa di otto giocatrici già impiegate; ma potrebbero aumentare in base alle esigenze.

La squadra toscana ha invece accumulato cinque punti, tutti ottenuti con compagini sarde: (Muravera TT (3) e Tennistavolo Norbello (2).













Campionato Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Terza giornata di ritorno Sabato 10 febbraio 2024 Ore 18:00

Sede di Gioco Palestra comunale – via Azuni – Norbello (OR)

Tennistavolo Norbello USD Apuania Carrara Tennistavolo 0 0

MAI SENTIRSI PERDUTI IN PARTENZA

Con lo scudetto sulla maglia e la leadership da amministrare, la squadra carrarese gode dei favori del pronostico. La media attuale dei suoi giocatori è così distribuita: a partire dai due croati Tomislav Pucar (87,5%) e Andrej Gacina (80%) per poi arrivare al n. 81 del mondo Mihai Bobocica (64,3%) e allo slovacco Lubomir Pistej (60%).

Se la compagine del Guilcer scendesse in campo con la sua formazione migliore, le percentuali di rendimento sarebbero da non prendere sottogamba: il lusitano Diogo Carvalho è al 100%, l’argentino Gaston Alto al 90% e il siculo Marco Antonio Cappuccio al 16,7%. Ma del gruppo potrebbe far parte anche lo spagnolo Moises Garcia Alvarez che partecipò alla sfida dell’andata assieme a Cappuccio e all’allenatore russo Sergei Mokropolov.

Nella foto: Gaston Alto