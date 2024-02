Tennistavolo Norbello: per la ripresa della A2 femminile gioca anche la nota Tan Wenling

NORBELLO, 16 DICEMBRE 2023 - Le campionesse che hanno lasciato il segno nel movimento pongistico italiano passano anche di qua. Era successo dieci anni fa con il clamoroso arrivo in centro Sardegna di Nikoleta Stefanova che per poco non regalò il primo scudetto della storia alla società giallo blu. Quando al 14 °Trofeo Internazionale Città di Norbello la speaker Valentina Caruso ha annunciato la presenza di Tan Wenling, lei è apparsa a sorpresa con indosso la maglia del Tennistavolo Norbello. In tanti hanno pensato ad un segno di simpatia nei confronti della dirigenza ospitante o che il suo bagaglio fosse rimasto “incagliato” in qualche hangar ad Elmas. E invece no, la super campionessa originaria di Hunan (Cina) ma naturalizzata italiana è proprio tesserata con il sodalizio del Guilcer e darà manforte alle norbelline gialle che stentano a rimettersi in carreggiata nel girone D della A2 femminile.

“Nel momento in cui Tan ha accettato volentieri il nostro invito mi si è accapponata la pelle – dice il presidente Simone Carrucciu – perché avremo avuto tra noi un ‘altra icona del tennistavolo italiano che ci ha regalato tante emozioni con la Nazionale Italiana, guarda caso assieme proprio alla nostra sempre amata Nikoleta. Già nel giorno dell’Immacolata l’abbiamo accolta tra noi con il dovuto trasporto; la sua presenza sarà determinante per rafforzare il collettivo e non finiremo mai di ringraziarla per averci concesso questo privilegio. Sono sicuro che le sue future compagne acquisiranno benefici immediati”.

La vedremo subito all’opera nel terzo concentramento del campionato cadetto che si disputa in Sicilia. In contemporanea le norbelline Blu giocano le due gare del calendario a Mazzano (Brescia):













Campionato Serie A2 Femminile – Girone “B” – Squadra “Blu”

Terzo concentramento Domenica 17 novembre 2023 Ore 11:00 – 14:00

Sede di Gioco PALAZZETTO DELLO SPORT - VIALE MAZZINI, Mazzano (BS)

A4 VERZUOLO ETEA ENGINEERING Tennistavolo Norbello “Blu” Tennistavolo Norbello “Blu” TT TORINO EUROLOGISTICA

COME SE LA CAVERANNO CON LE PRIME DELLA CLASSE?

Con l’innesto della bravissima difensivista Manuela Daniele le cose sono subito cambiate nello scorso concentramento con l’acquisizione dei primi tre punti in classifica. La 100% piemontese partirà nella regione limitrofa assieme alla russa Sofia Ivanova (62,5%) e all’italo armena Gohar Atoyan (25%). Il terzo ritrovo stagionale rappresenta la prova del nove perché nel giro di poche ore se la vedranno con la leader Verzuolo e la vice capolista TT Torino, peraltro ex squadra di Manuela. Nel primo caso incontreranno Stella Frisone n. 18 d’Italia (87,5%), la russa Viktoriia Klimchenko (87,5%) e Anna Coates (20%).

Nel secondo altre atlete agguerrite ed equamente distribuite nella loro forza collettiva come Elisa Armanini n. 19 (66,7%), Candela Sanchi (66,7%) n. 49, Sofia Minurri (66,7%) n. 20, Emma Sereno Regis (25%).













Campionato Serie A2 Femminile – Girone “D” – Squadra “Giallo”

Terzo concentramento Domenica 17 dicembre 2023 Ore 10:00 – 13:00

Sede di Gioco Palazzetto dello Sport Enna Bassa - Piazzale de Coubertin - Enna

Tennistavolo Norbello “Giallo” ASD TT AUSONIA ENNA TT Ennio Cristofaro Distribuzione Farago' sr Tennistavolo Norbello “Giallo”

GRANDE FAME DI PUNTI

Attualmente la situazione è disperata con un solo punto in classifica, ma l’innesto dell’italo cinese dovrebbe risistemare un po’ le cose al cospetto di due avversarie agli antipodi. L’Ausonia convive con le norbelline in ultima posizione, le sue atlete sono la bulgara Sidelya Mutlu (75%), Claudia Minutoli (16,7%), Giulia Ciferni.

Tre ore più tardi lo spartito cambia decisamente scrittura perché il confronto sarà con la prima della classe che condivide il primato con il Muravera TT. Da prendere con le pinze la romena Ioana Cristina Corburean (87, 5%), Giulia Varveri, n. 53 d’Italia (75%), Celeste Leogrande, n. 20 d’Italia (50%), Asia Bertolaccini e Silvia Capozzo. Con Tan Wenling opereranno la paraguaiana Lucero Ovelar, Simona Ettari e Gaia Smargiassi. A riposo Marialucia Di Meo che non si è ancora ripresa dall’influenza.

TAN WENLING SI PRESENTA AI TIFOSI

Con la maglia azzurra, a livello continentale, è stata magnifica. L’oro europeo a squadre femminile e l’argento nel singolo (2003). Due argenti continentali nel doppio con Nikoleta Stefanova (2008 e 2009). Non mancano i bronzi: singolo (2008) e doppio, sempre con super Niko (2005 e 2007).

Ma la soddisfazione più grande per un’atleta è quella di approdare alle Olimpiadi e Tan Wenling lo ha provato per ben tre volte consecutivamente, da Atene a Londra, passando per Pechino dove resterà celebre la sua permanenza sui campi assieme alla sua neonata figlia Gaia Monfardini, anche lei con indosso la stoffa di chi può fare magie con la racchetta. Nella capitale greca ha ottenuto il risultato migliore con un nono posto nel doppio e il diciassettesimo nel singolo.

Diverse le sue apparizioni ai campionati mondiali e l’oro a squadre ai Giochi del Mediterraneo (2009).

A livello nazionale è stata anche campionessa italiana, l’ultimo titolo assoluto proprio nel 2023 a Cagliari dopo quindici anni, conquistato battendo un’altra celebre ex giallo blu, Chiara Colantoni.

Tan ricorda ancora come si innamorò di questa disciplina, a sette anni, grazie alla scuola: “Dove frequentavo si potevano praticare tanti sport – racconta - tra cui pallavolo, pallacanestro, calcio. Scelsi il tennistavolo perché essendo piccoletta era la disciplina più adatta a me. I primi allenamenti furono un disastro, tentavo uno, due, tre palleggi e poi sistematicamente mi ritrovavo a raccogliere la pallina da terra, credo che sia stata la prima cosa che ho imparato a fare bene”. Se le chiedi di esprimersi sulla sua tipologia di gioco, non ha dubbi: “usare bene la testa”. I ricordi più belli sono legati alle qualificazioni ai Giochi Olimpici, specie quando le vittorie sono giunte in extremis, con gli ultimi posti disponibili. Sulla nuova esperienza con il Tennistavolo Norbello Tan non ha dubbi: “Per me è una bella opportunità e già l’aver potuto prendere parte al Trofeo Internazionale è stata una bella soddisfazione. Sono stata accolta da persone gentilissime, giocare con questa squadra mi rende contenta”. Infine si parla del prossimo impegno di A2: “Io entro in campo per vincere, sempre, quindi ce la metterò tutta per aiutare la squadra per questo obiettivo”.





Nella foto: Tan Wenling (Nonsolofoto Cagliari)















Campionato Serie C2 Maschile – Girone Unico Regionale

Settima giornata di andata Domenica 17 dicembre 2023 Ore 10:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – Norbello (Or)

Tennistavolo Norbello ASD TT Guspini

CAMBIERANNO LE COSE?

Tentare sempre, mai farsi prendere dallo sconforto. La squadra vorrebbe portare a casa il primo successo stagionale, pari ad una sterzata d’umore. Maurizio Muzzu, Eleonora Trudu, Martina Mura, Roberto Bosu e Peppe Mele sono pronti, ma dall’altra parte non concederanno sconti.