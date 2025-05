Tennistavolo Norbello: la squadra gialla di A2 femminile si salva

Tempo di lettura: ~3 min

Operazione riscatto riuscita. Ai tifosi non era sembrato vero che dopo la inaspettata retrocessione della A1 maschile, rischiassero di cadere in B femminile anche le Norbelline. Gli incidenti di percorso hanno accompagnato sovente le mille estrinsecazioni del mondo giallo blu, ma vedere la vicecampionessa del mondo master Marialucia Di Meo e compagne ribaltate verso i playout era sembrato un epilogo fuori da ogni logica.

Alle pongiste “sudiste” non è mancato lo spirito critico e la voglia di rimettersi in discussione senza se e senza ma. Il merito di questa salvezza va anche alla dirigenza che nei momenti del bisogno sa dispensare affetti e sostegni ad ogni piè sospinto. Nella appendice agonistica di Terni si sono visti il presidente Simone Carrucciu, la dirigente Oriana Pistidda e il tecnico Sergei Mokropolov. Presenze che hanno rincuorato assai la bandiera avellinese, la paraguaiana Lucero Ovelar e l’italo russa Larisa Lavrukhina che già dopo il primo giorno, sono riuscite ad ottenere la permanenza in A2 femminile.

“A volte non basta contare sulla bravura e l’esperienza delle nostre validissime atlete – sottolinea Carrucciu – e siccome ci tenevamo parecchio a conservare il posto nella serie, la trasferta in Umbria è stata organizzata al meglio, senza trascurare alcun dettaglio, compresi quelli che vanno oltre la partita in sé. La mossa è stata azzeccata, le ragazze sono state fantastiche, non era facile. Tanti complimenti a loro ma un bravo va anche a coach Sergei che ha gestito bene tutta la squadra. Adesso abbiamo una preoccupazione in meno e possiamo gestire con più serenità la pianificazione globale per il prossimo anno. Un enorme grazie a Marialucia, Larisa, Lucero e Sergei per i bei momenti che ci hanno regalato".

Campionato Serie A2 femminile – Play Out

Concentramento finale Sabato 10, Domenica 11 maggio 2025 Ore 14:00 – 17:00- 10:00

Sede di Gioco Palatennistavolo Aldo De Santis – Terni

Tennistavolo Norbello Giallo GS G. Regaldi Novara 3 3 Tennistavolo Norbello Giallo Tennistavolo Castel Goffredo B 4 1 Tennistavolo Norbello Giallo TT Athletic Club AD 3 3

IMBATTUTE E CONTENTE

La gara inaugurale è servita per carburare al meglio con le Norbelline che vanno tutte a segno.

Peccato che sul 3-2 Marialucia non riesca a gestire al meglio i due set di vantaggio accumulati nella sfida contro Chiara Zanetta, resasi protagonista di una imprevedibile rimonta.

Nell’impegno successivo i dubbi vengono completamente dissipati e il Castel Goffredo viene travolto 4-1 con doppietta di Ovelar e i singoli punti di Di Meo e Lavrukhina che nella sua prima uscita si era arresa ad Arianna Magnaghi.

L’indomani si gioca con spensieratezza e l’equa ripartizione di punti con la ligure Athletic Club premia nuovamente tutte tre le atlete del club guilcerino con un successo a testa.

“Siamo molto felici di aver raggiunto l’obiettivo salvezza – analizza Marialucia Di Meo - perché non era affatto scontato vista la presenza in entrambi i gironi di giocatrici dall’alto tasso tecnico. Noi ci siamo espresse bene, cosa non automatica visto che durante la stagione regolare tutte noi abbiamo attraversato delle fasi altalenanti. Invece, in entrambi i giorni di gara siamo riuscite a mettere in campo i nostri valori. La cosa che mi ha reso felice è l’aver raggiunto la salvezza già dopo le prime due partite anche perché giocarsi tutto nell’ultima sfida è più complicato, la tensione può giocare brutti scherzi. Grazie al pareggio con Novara e alla vittoria con Castel abbiamo trascorso una notte tranquilla. Ringrazio il presidente Simone Carrucciu, la dirigente Oriana Pistidda, per essere stati con noi e averci supportato in questi due giorni e anche il super coach Sergei Mokropolov che sicuramente ha avuto un valore importante in panchina perché ci ha trasmesso tranquillità dandoci le indicazioni giuste”

Interviene anche la giocatrice paraguaiana Lucero Ovelar: “Siamo molto contente di esserci salvate già alla prima giornata; abbiamo giocato tutte ad un buon livello, concentrate e determinate a rimanere in A2. Mi congratulo in particolare con Marialucia che ha vinto due ottime partite per 3-2”.

