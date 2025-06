Tennistavolo Norbello: medaglie dagli Italiani Master

Tempo di lettura: ~2 min

La primavera inoltrata porta altre soddisfazioni al Tennistavolo Norbello. Da Riccione la squadra A1 femminile Master composta da Larisa Lavrukhina e Gohar Atoyan si piazza al terzo posto.

Le due bravissime portacolori giallo blu si sono fatte valere nelle competizioni individuali relativamente alla categoria Master 40/50. In quel caso Larisa ha ottenuto un argento nel doppio misto con la collaborazione di Giovanni Maria Falcucci (Tennistavolo Firenze). Un bronzo tutto norbellese arriva nel doppio femminile.

La dirigenza del piccolo borgo guilcerino esprime tutta la sua soddisfazione per bocca del suo presidente Simone Carrucciu: “Mi congratulo sia con Gohar, sia con Larisa, praticamente una nostra tesserata di lungo corso che si è subito trovata a proprio agio con Larisa che al contrario è con noi neanche da un anno. Sono contento perché tra loro si è generata una bella sintonia che ha portato segnali tangibili. Brave ancora e complimenti da tutta la Società”.

Poco fortunata invece l’esperienza nel singolo femminile con Gohar che pur esprimendosi alla grande si è dovuta arrendere al quinto set con due ex compagne di squadra. Prima, nel girone, ha dato filo da torcere a Manuela Daniele, giocatrice che ha sempre sofferto, e poi nei quarti di finale ha fatto il possibile per eliminare Ana Brzan, cedendo alla distanza. Gohar ha anche risaltato il buon feeling con Larisa dal momento che una predilige il gioco da fondo campo e l’altra da distanza ravvicinata.

VELOCE SCAMBIO DI BATTUTE CON LARISA LAVRUKHINA

Larisa, incominciamo dal doppio misto. Con Falcucci non ci avevi mai giocato assieme, come siete riusciti a trovare il feeling?

Non è stato difficile. Abbiamo parlato un po' prima delle partite per capire come e cosa si deve fare e ci siamo resi disponibili a vicenda.

Doppio femminile: Gohar, in una dichiarazione alle Cronache Pongistiche della Sardegna dice che avete giocato bene ma potevate fare anche di più, sei d’accordo?

Si, sono assolutamente d'accordo.

A1 master: Bagnolese e Sassari, almeno dai risultati, sono sembrate più forti di voi, tu che sensazioni hai avuto da questo campionato a squadre?

Purtroppo dopo la prima partita contro Rozanova (Tennistavolo Sassari) è cominciato un gran casino in palestra. Giocare è diventato molto complicato. In più forse, causa umidità, la mia gomma di dritto ha perso completamente l'aderenza, ciò mi ha condizionato il proseguo delle gare.

In fin dei conti dall’esperienza di Riccione sei tornata a casa soddisfatta?

Si, è stata una bella esperienza. Peccato per l'organizzazione dell'ultimo giorno. Giocare in queste condizioni non porta soddisfazione.

In generale, quest’annata agonistica vissuta col Tennistavolo Norbello com’è stata per te?

Il campionato di A2 per me è stato abbastanza positivo nella prima parte, la seconda purtroppo è stata quasi deludente. Per fortuna, dopo, nei play-out, siamo riuscite a rimanere in serie A2.

Nella foto: Larisa Lavrukhina