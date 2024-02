Tennistavolo Norbello: a Messina non si passa

NORBELLO, 13 GENNAIO 2024 - Forse era destino che le prime uscite ufficiali dell’anno bisesto non portassero nulla di buono nelle classifiche delle ammiraglie norbellesi. Ma non ci vogliono autorevoli oracoli per capire che senza l’ausilio complessivo di tutte le forze a disposizione è difficile creare scompensi a chi, al contrario, accoglie gli avversari con una panchina lunga, addirittura con due riserve a disposizione. Ma un conto è la corazzata TOP Spin Messina che può permettersi certe agiatezze, un altro è invece sfidare quotidianamente gli imprevisti da un ridente paesino nel cuore di una terra magica per eccellenza dove il poter competere nell’eccellenza del pongismo italico è già di per sé qualcosa di sensazionale.

“Suvvia – incoraggia il presidente Simone Carrucciu – abbiamo perduto contro la seconda squadra più forte del campionato. Certo, giocare senza un titolare in questo tipo di confronti è probabilmente come perdere in partenza, ma noi dobbiamo provarci sempre. Un plauso a tutti. Ora testa a sabato prossimo quando ospiteremo il Prato nel tentativo di conservare la zona play off”.













Campionato Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Prima giornata di ritorno Venerdì 12 gennaio 2024 Ore 18:00

Sede di Gioco Palestra Villa Dante - Via S. Cosimo - Messina

Top Spin Messina Watchestogether Tennistavolo Norbello 4 1

POCHE EMOZIONI IN UNA GARA A SENSO UNICO

Assente il 100% lusitano Diogo Carvalho, dal naufragio sullo Stretto si salva solo l’argentino Gaston Alto che seppur con difficoltà ammaestra l’astuto piano tattico di Antonino Amato che all’andata gli procurò l’unica sconfitta finora rimediata. Per il resto solo nitidi verdetti con i padroni di casa Mutti e Stoyanov che non sottovalutano mai né Sergei Mokropolov, né tantomeno Marco Antonio Cappuccio. Il successo locale giunge dopo il netto 3-0 inflitto dal subentrato Giovannetti ai danni del tecnico russo che analizza così la sfida: “In realtà anche col Messina potevamo pareggiare, si poteva fare un punto su Matteo Mutti. In generale con Gaston in squadra si ha tanta fiducia e tanta voglia di vincere, sicuramente con altre squadre continueremo a raccogliere i punti grazie alle sue presenze”.