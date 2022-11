Tennistavolo Norbello: non solo partita doppia, ma paralimpismo e tendenza Europa

NORBELLO, 25 NOVEMBRE 2022 - Il capovolgimento di fronte non è avvenuto e sulla Europe Cup Women 2022/2023 occorre metterci immediatamente una pietra perché la quinta giornata del campionato incombe.

Sono ore di forte trepidazione perché assieme alla partita doppia di sabato in via Azuni, ci sono da monitorare le norbelline in Portogallo e i pimpanti atleti paralimpici che faranno il loro esordio stagionale nella A2 in piedi.

“In Ungheria ce l’abbiamo messa tutta – dichiara Simone Carrucciu – anche se il Budaörsi Sport Club ha dimostrato di essere più abituato di noi nel gestire al meglio le partite d’alta quota. Ma solo per un soffio non abbiamo rovesciato l’esito della gara perché Veronica, Iana e Alina hanno combattuto alla pari e sono sicuro che cercheranno immediato riscatto nella gara interna di sabato, magari incoraggiate dai colleghi maschi che invece hanno superato brillantemente la prima fase di TT Intercup. Ricordo che l’ingresso di sabato alle 17:00 è gratuito, attendo tanti appassionati sulle nostre tribunette per godersi un bello spettacolo sportivo… Ovviamente organizzeremo un tifo a distanza rivolto ai nostri atleti paralimpici e alle agguerrite giallo blu in salsa iberica che partecipano alla coppa Europe Trophy”.

Coppa Europea Femminile – ETTU Europe Cup Women

Terzo turno – Gara di ritorno Giovedì 24 novembre 2022 Ore 18:00

Sede di gioco: Palazzetto dello Sport Budaörs (Ungheria)

SH-ITB Budaörsi Sport Club (Ungheria) A.S.D. Tennistavolo Norbello 3 2

LE DISTANZE SONO MINIME

Tutto è partito nel migliore dei modi grazie ad una prestazione superba di Veronica Mosconi che pur di attaccare a tutto spiano ha comunque corso tanti rischi con Helga Dari. Ma la voglia di vincere era tanta e alla lunga il predominio si è reso vistoso. Dalle due campionissime Iana Noskova e Georgina Pota si attende sempre tutto e il contrario di tutto. Però come nel duello d’andata la magiara, dopo essere stata raggiunta (vinceva 2-0), ha prevalso nel quinto set veloce sebbene ugualmente combattuto (6-4). Tale esito sicuramente ha scoraggiato un po’ le ragazze ospiti sempre spronate a dovere dal tecnico Domenico Colucci. Alina Georgiana Zaharia però soccombendo con Maria Fazekas ha qualcosa da recriminare nel secondo set perduto ai vantaggi che ha portato l’avversaria sul 2-0. Il discorso si è poi chiuso al quarto con la matematica certezza del passaggio di turno delle padrone di casa. Con tanto orgoglio in corpo Iana ha riportato il risultato in parità sgominando in tre set Dari, infine Veronica ha ceduto per 3-0 alla sempre vigile Pota. Rimane comunque l’esperienza storica al terzo turno di questa Coppa che l’ultima e unica altra volta fu vissuta nella stagione 2013/2014.

Campionato Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Quinta giornata di andata Sabato 26 novembre 2022 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – Norbello (Or)

A.S.D. Tennistavolo Norbello Asv TT Südtirol Bolzano

SFIDA CHE PREANNUNCIA EMOZIONI

Attualmente tra le due contendenti si riscontrano due differenze ben definite. Il team ospite si ritrova un punto in più in classifica e si è pure qualificato ai quarti di finale della Europe Cup Women. Due aspetti che possono servire da sprone alle norbellissime per puntare al successo pieno. La compagine alto atesina ha indotto al pari Bagnolese e Quattro Mori mentre ha vinto a Muravera. Può contare sulle performances della azzurra Debora Vivarelli (66,7%), dell’ungherese Sandra Pergel (60%), dell’ucraina Margaryta Pesotska e dell’ex castel Goffredo Loan Le Thi Hong. Ancora da definire l’assetto giallo blu che fino a questo momento ha schierato Magdalena Sylwia Sikorska, Alina Georgiana Zaharia, Iana Noskova e Veronica Mosconi.

Campionato Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Quinta giornata di andata Sabato 26 novembre 2022 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – Norbello (Or)

A.S.D. Tennistavolo Norbello TT Reggio Emilia Grissin Bon

POTREBBE ESSERE LA GARA DELLA TRANQUILLITA’

Dopo il pareggio a Cagliari e il comodo passaggio di TT Intercup, i ragazzi allenati da Sergei Mokropolov stanno investendo parecchi sforzi in questa sfida salvezza. Il gruppo emiliano ha alle spalle due pareggi e occupa l’ultimo posto in classifica con Cervino Genova e Sant’Espedito Napoli. Prevalere su di loro significherebbe dare un sussulto pesante alla classifica.

La formazione locale sarà competitiva ma ancora non si conoscono le effettive combinazioni da opporre a Daniele Pinto (60%), al romeno Alin-Marian Spelbus (40%) e ad Alessandro Baciocchi (16,7%).

Campionato Serie A2 Paralimpica – Classe 6-10

Primo Concentramento Domenica 27 novembre 2022 Ore 10:00

Sede di Gioco Centro Maso della Pieve - Bolzano

A.S.D. Radiosa M.C.L. Tennistavolo Norbello Tennistavolo Norbello Tennistavolo Sassari Tennistavolo Norbello ASV TT Südtirol











EVVIVA I PARALIMPICI!

Accompagnati dal tecnico Martina Mura, Mauro Mereu e Massimiliano Manfredi sono prontissimi a questa nuova stagione paralimpica nella classe riservata agli atleti “in piedi”. L’affiatamento c’è e questo vuol dir tanto. I tifosi gioiranno anche per le loro.

Nella foto Mauro Mereu (Nonsolofoto Cagliari)