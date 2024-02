Tennistavolo Norbello: perdono malamente le due ammiraglie

NORBELLO, 12 FEBBRAIO 2024 - In dolorosa rapidità le compagini ospiti entrano ed escono dall’edificio di via Azuni agitando gli scalpi degli avversari. Incursione troppo semplice da parte dei campioni d’Italia dell’Apuania Carrara e delle cugine toscane del CIATT Prato a cui non è sembrato vero di poter ottenere il massimo con uno sforzo che definire minimo sembra un esercizio eccessivo di diplomazia.

La dirigenza giallo blu incassa e guarda avanti, alla fine il peggio era stato messo ampiamente in preventivo, specie per le donne che senza l’ausilio delle big russe non possono aspirare neanche al minimo sindacale. Stesso dicasi per i norbelloni, anche se nel loro caso ci si aspettava una reazione meno arrendevole all’ indiscutibile predominio carrarese. E invece il ritornello che “senza l’apporto di Diogo Carvalho il grado di ripidità del cammino verso i play off diventa impraticabile”, inevitabilmente affiora. Di tutto ciò non pare preoccupato il presidente Simone Carrucciu: “Ci sono gare molto difficili in partenza – dice – anche con l’assetto migliore. Nulla è compromesso negli obiettivi societari, dovremmo semplicemente mostrare il vero valore contro le compagini più abbordabili che ci rimangono da affrontare e finora i nostri bravissimi atleti non ci hanno mai deluso. Sul fronte femminile ringrazio di cuore le ragazze che si sacrificano per dare una mano alla squadra nel supplire le assenze forzate delle atlete più rappresentative”.













Campionato Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Terza giornata di ritorno Sabato 10 febbraio 2024 Ore 18:00

Sede di Gioco Palestra comunale – via Azuni – Norbello (OR)

Tennistavolo Norbello CIATT Prato 0 4

LE NORBELLISSIME GIOCANO IN DUE

Nel borgo guilcerino si rivedono, ma dall’altra parte della barricata, la capitolina Chiara Colantoni e la polacca Magdalena Sikorska che onorano al meglio la maglia pratese approfittando anche dello stato di salute precario di Veronica Mosconi, la più forte del collettivo giallo blu: bronchite e altri malanni annessi costringono la piemontese a stare diligentemente in panchina e a soccombere per ritiro nei confronti di Magda.

L’umore delle sue compagne, di conseguenza, staziona ai minimi termini, nonostante il tecnico paraguaiano Lucero Ovelar faccia l’impossibile per tenerle motivate.

La pongista di Nuragus Eleonora Trudu cede all’esordiente alto atesina Emilia Manukyan e successivamente a Sikorska. In mezzo si assiste anche al crollo dell’italo argentina Valentina Maitè Parola nei confronti di Colantoni.













Campionato Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Terza giornata di ritorno Sabato 10 febbraio 2024 Ore 18:00

Sede di Gioco Palestra comunale – via Azuni – Norbello (OR)

Tennistavolo Norbello USD Apuania Carrara Tennistavolo 0 4

PADRONI DI CASA MOLTO SOTTO TONO

Marco Antonio Cappuccio, Gaston Alto e il tecnico giocatore russo Sergei Mokropolov provano a creare scompiglio nella pluridecorata formazione ospite che però appare largamente più motivata, per via di quel solo punto di vantaggio da amministrare nei confronti dell’inseguitrice TOP Spin. Per questo arrivano nell’isola due italiani, Mihai Bobocica, Andrea Puppo e poi lo slovacco Lubomir Pistej con il croato Andrej Gacina. Si risolve il tutto in neppure due ore con quattro 3-0 dove c’è davvero poco da dire. Ai maschietti guilcerini restano tre gare da giocare: il 10 marzo su campo della Bagnolese, il 3 aprile a Cagliari ospite della Marcozzi, e infine il 13 aprile in casa con il Sant’Espedito Napoli. Tre impegni delicatissimi che se affrontati con la formazione titolare potrebbero significare play off scudetto per il secondo anno consecutivo.

Nella foto il presidente Simone Carrucciu (Nonsolofoto Cagliari)