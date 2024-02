Tennistavolo Norbello: terminato il campionato paralimpico di A2 classe 6-10

NORBELLO, 5 FEBBRAIO 2024 - La stagione paralimpica a squadre giallo blu termina nello storico impianto di Villa Dante a Messina dove la A2 in piedi (classe 6-10) formata da Max Manfredi e Mauro Mereu ha conquistato il secondo successo stagionale nel sempre sentitissimo derby con il Tennistavolo Sassari, dopo essersi arreso ai più forti avversari del Radiosa Palermo. Un bilancio che lascia soddisfatto il presidente Simone Carrucciu: col solito ottimismo in corpo traccia i primi solchi per le intelaiature future anche se per adesso è prematuro scucire qualche indiscrezione.

“Non sono voluto mancare a questo appuntamento messinese – risalta Simone Carrucciu – perché immergersi nel clima paralimpico è sempre molto coinvolgente sia sotto l’aspetto umano, sia in quello agonistico. Ringrazio tecnici e collaboratori, e in particolare Max e Mauro che si sono impegnati a fondo per dare il meglio in tutti e tre i concentramenti nazionali disputati, stare con loro in panchina è sempre piacevole perché tra un punto e l’altro si trova anche il tempo per montare scherzose autocritiche e ridere di gusto su argomenti di ogni tipo. Ora ci concentriamo sul futuro ma è indubbio che il Tennistavolo Norbello, la società che ha fatto da apripista al pongismo paralimpico sardo, vuole continuare su questo settore in continua e forte crescita”.

Campionato Serie A2 Paralimpica – Classe 6-10

Terzo concentramento Domenica 4 febbraio 2024 Ore 09:30 –13:30

Sede di Gioco Villa Dante - viale San Martino - Messina

A.S.D. Radiosa M.C.L. Tennistavolo Norbello 3 1 Tennistavolo Sassari Tennistavolo Norbello 0 3

RISULTATI INCORAGGIANTI

I primi avversari sono stati i siciliani del Radiosa. Mauro Mereu si arrende a Truscelli, ma Max Manfredi riequilibra tutto non lasciando nemmeno un set a Giannola. Il doppio Truscelli/Cracolici fa la differenza ed imprime il passo della definitiva fuga che si consolida con la supremazia di Truscelli su un Manfredi efficace però nel terzo set.

Di tono diverso il derby con il Tennistavolo Sassari. Manfredi batte Lorenzo Sanna e Mauro da Soleminis raddoppia su Giovanni Sanna. E questa volta funziona a meraviglia anche il doppio con altri tre set terminati con ampio margine.

“Abbiamo chiuso la stagione con una trasferta molto positiva – dice Max Manfredi – compresa la sconfitta molto onorevole subita dal Radiosa. Infatti sia io, sia Mauro abbiamo giocato molto bene con molto affiatamento, riuscendo a strappare set contro atleti molto forti. Credo che di questo ne sia rimasto molto soddisfatto anche il presidente Carrucciu. Netta invece la vittoria con il Tennistavolo Sassari compreso lo schiacciante successo nel doppio. Chiudiamo il campionato a metà classifica e questo ci rende assai soddisfatti”.