Tentato omicidio ad Africo, anziano ferito a colpi di pistola nel centro della cittadina

Paura nella Locride: un pensionato gravemente ferito e trasportato d’urgenza all’ospedale di Locri. Indagini in corso dei carabinieri.

Sparatoria ad Africo: pensionato in gravi condizioni

Un grave episodio di cronaca ha scosso nel pomeriggio la comunità di Africo, nel cuore della Locride. Un anziano pensionato è rimasto gravemente ferito in un tentato omicidio avvenuto in una zona centrale del paese.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava a pochi metri dalla propria automobile quando è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco, almeno quattro, esplosi da distanza ravvicinata.

Agguato in pieno centro: il responsabile si dà alla fuga

A fare fuoco sarebbe stata una sola persona, che dopo aver colpito ripetutamente la vittima si è allontanata rapidamente, facendo perdere le proprie tracce.

L’episodio si è consumato in pochi istanti, ma ha generato forte allarme tra i residenti, molti dei quali hanno udito gli spari.

Le generalità della vittima non sono state rese note, anche per tutelare lo svolgimento delle indagini.

Soccorso immediato e ricovero all’ospedale di Locri

Il pensionato è stato soccorso tempestivamente e trasportato d’urgenza all’Locri, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico.

Al termine dell’operazione, l’uomo è stato ricoverato nel reparto di Chirurgia. Le sue condizioni sono state definite serie, ma al momento non sono stati diffusi ulteriori aggiornamenti clinici ufficiali.

Indagini dei carabinieri: massimo riserbo

Sul luogo della sparatoria sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Bianco, che hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e individuare il responsabile.

Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo, non escludendo alcuna pista, compresa quella di un atto mirato.

Clima di preoccupazione nella Locride

Il tentato omicidio ad Africo riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nella Locride, un territorio che negli ultimi anni ha registrato episodi isolati ma di elevata gravità.

La comunità locale segue con apprensione l’evolversi delle indagini, auspicando risposte rapide e chiarezza su quanto accaduto.

