Terremoti scossa Magnitudo 4.2 a largo di Calabria. Sospesi treni tra Cetraro e Longobardi

COSENZA 9 SETTEMBRE - Un terremoto di magnitudo 4.2 è stato registrato alle 4.57 al largo della costa calabrese nel cosentino. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha individuato l'epicentro ad una profondità di 267 chilometri. In seguito alla scossa, come accade in questi casi, la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Cetraro e Longobardi (linea tirrenica) e tra Paola e Bivio Pantani (linea Paola-Cosenza), per verifiche all'infrastruttura da parte dei tecnici di Rfi, come da protocollo. La linea Paola-Cosenza è già stata riattivata. Nessun treno fermo è rimasto fermo sulla linea. Al momento non sono stati segnalati danni a persone e cose.

Seguono aggiornamenti

E' ripresa alle 8.35, e sta tornando progressivamente alla normalità, la circolazione ferroviaria sulla linea Lamezia-Paola-Sapri - fra Cetraro e Longobardi - sospesa alle 5.50 dopo la segnalazione della Protezione Civile di un evento sismico avvenuto nei pressi di Cetraro. Lo comunica Reti ferroviarie italiane. "Alle 7.05 era invece ripresa la circolazione dei treni - è detto ancora in una nota della società - tra Paola e Bivio Pantani, sulla linea Paola-Cosenza, anch'essa interessata dall'evento sismico. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana non hanno infatti riscontrato alcun danno all'infrastruttura dopo la ricognizione della linea a bordo dei carrelli ferroviari, partiti dalle stazioni di Paola e Amantea. Quindici i treni coinvolti, di cui due limitati nel percorso"