Terremoto di magnitudo 4.2 scuote i Campi Flegrei e Napoli. I dettagli

Terremoto di magnitudo 4.2 scuote i Campi Flegrei e Napoli: nessun danno segnalato, conferma la Protezione Civile

NAPOLI, 27 SETT. - Nella notte del 27 settembre 2023, un terremoto di magnitudo 4.2 ha scosso la zona dei Campi Flegrei, svegliando migliaia di persone a Napoli e nei dintorni. Il sisma, che è stato il più potente registrato nella zona negli ultimi decenni, è stato rilevato dai sismografi alle 3:35 del mattino. La scossa è stata sentita in vari quartieri di Napoli, inclusi Vomero e Posillipo, e anche in alcune aree limitrofe. In seguito all'evento, molte persone hanno temporaneamente abbandonato le loro abitazioni per scendere in strada.

La Protezione Civile ha confermato, attraverso un post su Facebook alle 4:35, che non ci sono stati danni. "Nessun danno segnalato", ha dichiarato l'ente, aggiungendo che la loro Sala Situazione Italia è in contatto con le strutture locali di protezione civile per monitorare la situazione. L'Osservatorio Vesuviano, attraverso la piattaforma GOSSIP, ha riportato che la scossa è avvenuta a una profondità di 3 chilometri.

Dopo il terremoto principale, sono state registrate oltre dieci scosse di minore entità, molte delle quali non sono state avvertite dalla popolazione.