Terremoto di magnitudo 4.4 e 4.7 a Catanzaro Sindaco "Scuole chiuse per verifiche" aggiornamento

Terremoto di magnitudo 4.4 e 4.7 davanti alla costa di Catanzaro la popolazione si riversa in strada. "Tanta pausa, ma nessun danno", segnala su Facebook il sindaco Nicola Fiorita. Il sisma ha avuto ipocentro a 36 chilometri di profondità ed epicentro in mare

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 e 4,7 è stata registrata nella notte davanti alla costa di Catanzaro.

Secondo i rilevamenti dell'Ingv ( Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ), il sisma ha avuto ipocentro a 36 chilometri di profondità ed epicentro in mare in prossimità di

Catanzaro quartiere Lido .



"La paura è stata tanta, ma voglio rassicurare tutta la città: fino a questo momento non abbiamo notizie di danni a cose o persone", ha scritto su Facebook il sindaco di Catanzaro,

Nicola Fiorita La forte scossa è stata registrata alle 00:44 al largo della costa ionica calabrese. "Polizia locale, vigili del fuoco, Protezione civile e amministrazione sono in stato di allerta e stanno monitorando la situazione. Buonanotte a chi riuscirà a dormire", ha sottolineato ancora il primo cittadino. Diverse le segnalazioni di scosse sismiche giunte anche alle sale operative di Crotone, Cosenza e Vibo Valentia

Scuole chiuse per verifiche

- Il sindaco Fiorita ha inoltre disposto per giovedì la chiusura di tutte le scuole catanzaresi di ogni ordine e grado. "Nel confermare che fino a questo momento non si registra alcun danno a cose o persone, comunico di avere deciso la chiusura per la giornata odierna delle scuole di ogni ordine e grado, in via di estrema precauzione e al fine di valutare eventuali criticità nelle strutture".



Molte chiamate ai vigili del fuoco - Sono state molte le chiamate pervenute alla sala operativa del Comando provinciale di Catanzaro dei vigili del fuoco da cittadini allarmati dalla scossa di terremoto. Quest'ultima è stata distintamente avvertita dalla popolazione in tutto il territorio cittadino e in modo particolare dagli abitanti della frazione marina. Molte le persone che si sono riversate in strada nel timore che il sisma potesse ripetersi.





In aggiornamento