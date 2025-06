Tifosi del Cosenza calcio in piazza: 'Basta promesse, Guarascio vattene'

Tempo di lettura: ~2 min

Cosenza, i tifosi scendono in piazza contro Guarascio: “Difendiamo i nostri colori”

COSENZA – La città è stanca di aspettare. Dopo l’amara retrocessione del Cosenza Calcio in Serie C, i tifosi rossoblù annunciano una manifestazione pubblica contro il presidente Eugenio Guarascio, reo – secondo i sostenitori – di aver tradito promesse e aspettative. L’appuntamento è fissato per mercoledì 25 giugno alle ore 19:00 in Piazza Carratelli, davanti alla storica Fontana di Giugno, nel cuore di Cosenza.

Una protesta spontanea nata dai social

Non c’è un’organizzazione ufficiale dietro. Nessun gruppo ultras, nessun movimento strutturato. Stavolta a muovere tutto è il popolo rossoblù. Un’iniziativa nata sui social, condivisa, rilanciata e accolta da migliaia di tifosi che da anni vivono tra promesse mai mantenute e un futuro sempre più incerto per la loro squadra del cuore.

A pochi giorni dalla fine della stagione, con una retrocessione che in molti hanno definito “programmata”, la delusione si è trasformata in rabbia. Al centro del malcontento, ancora una volta, la figura di Guarascio, che continua a restare al timone del club nonostante le reiterate dichiarazioni di voler cedere la società. Dichiarazioni che, finora, non hanno trovato alcun riscontro concreto.

Un grido d’allarme per il calcio a Cosenza

La manifestazione non sarà solo una protesta. Vuole essere anche un grido d’allarme: per la città, per l’identità sportiva e culturale che il calcio rappresenta, per le nuove generazioni che rischiano di crescere senza una squadra degna della storia del Cosenza. “I tifosi sono custodi della storia”, recita uno degli slogan più condivisi. E ancora: “Difendiamo i nostri colori”. Messaggi chiari, potenti, che richiamano all’orgoglio e alla responsabilità collettiva.

Un futuro da riscrivere

La domanda che aleggia è sempre la stessa: che ne sarà del Cosenza Calcio? La città aspetta risposte. I tifosi, invece, hanno già deciso: non resteranno più a guardare. Il 25 giugno, in piazza, Cosenza alzerà la voce. E sarà impossibile non ascoltarla.

