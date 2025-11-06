Torino, Mauro Glorioso: da vittima di un gesto folle a medico. La rinascita dopo la tragedia dei Murazzi

Tempo di lettura: ~2 min

La storia di resilienza di un giovane che ha trasformato il dolore in un nuovo inizio

Una storia di forza, speranza e coraggio arriva da Torino. Mauro Glorioso, oggi 25enne, si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Torino, coronando un sogno che sembrava spezzato due anni fa, quando un gesto insensato cambiò per sempre la sua vita.

Nel gennaio 2023, Mauro fu colpito da una bicicletta lanciata dai Murazzi del Po da cinque giovani, poi condannati per tentato omicidio. L’impatto gli causò una tetraplegia, costringendolo a una lunga riabilitazione fisica e psicologica. Eppure, quel destino crudele non gli ha impedito di realizzare il suo sogno di diventare medico.

Una laurea che diventa simbolo di rinascita

Durante la cerimonia di laurea, svoltasi presso l’Università di Torino, l’aula era colma di commozione e orgoglio. Colleghi, amici e familiari hanno applaudito Mauro, che ha discusso una tesi sperimentale intitolata “Valutazione della funzione biventricolare tramite CCT in pazienti con recente STEMI”, giudicata meritevole di pubblicazione.

Nel suo discorso di ringraziamento, Mauro ha ricordato con emozione i momenti più difficili del suo percorso:

“È stato uno dei periodi più duri della mia vita, quando il silenzio era assordante e l’unica voce che parlava era quella del dolore. Ma ho avuto il privilegio di avere accanto persone speciali che mi hanno permesso di non arrendermi.”

Ha poi concluso con un messaggio di speranza:

“Questa laurea non è un traguardo, ma un nuovo inizio. Brindiamo alla forza di ricominciare.”

Il sostegno dell’università e il lavoro di squadra

Nel 2024, l’Università di Torino ha autorizzato Mauro a proseguire gli studi presso l’Ateneo di Palermo, permettendogli di seguire lezioni e tirocini a distanza, grazie a un lavoro di squadra tra docenti, tutor e servizi di supporto.

Il professor Umberto Ricardi, presidente della commissione di laurea, ha definito il suo percorso “una sfida trasformata in esempio”.

“Mauro ha dimostrato cosa significhi davvero resilienza. La sua determinazione ha unito istituzioni e persone, diventando un modello per tutti noi.”

Un messaggio che va oltre la medicina

Oggi, la storia di Mauro Glorioso è diventata un simbolo di rinascita e inclusione, un esempio di come anche dopo la sofferenza più profonda sia possibile ricostruire la propria vita con dignità, passione e amore per gli altri.

La sua laurea non è solo un traguardo personale, ma un messaggio universale: la forza di rialzarsi è la più grande lezione che si possa imparare.